Над канадским городом заметили ”лучи в космос”

Световые столбы — редкое явление, которое наблюдают в морозную погоду при определенных условиях. Когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда, они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света под определенным углом в виде ярких ”столбов”.

Woah! Tall light pillars this morning in Blackfalds Alberta, I'm glad I had my camera with me! #TeamTanner #ShareYourWeather @treetanner @NightLights_AM @chunder10 @saloplarus @PeakToSailPhoto @mark_tarello @mikesobel @MatthewCappucci @weathernetwork pic.twitter.com/iRKtJLuP5W