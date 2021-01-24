Над канадским городом заметили ”лучи в космос”

Канадский астрофотограф Дар Таннер заметил над городом Блэкфолдс в провинции Альберта впечатляющие световые столбы, напоминающие направленные в небо прожекторы, пишет Погода Mail.ru.
”Рад, что у меня с собой был фотоаппарат!” — написал автор снимка.
Световые столбы — редкое явление, которое наблюдают в морозную погоду при определенных условиях. Когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда, они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света под определенным углом в виде ярких ”столбов”.
Woah! Tall light pillars this morning in Blackfalds Alberta, I'm glad I had my camera with me! #TeamTanner #ShareYourWeather @treetanner @NightLights_AM @chunder10 @saloplarus @PeakToSailPhoto @mark_tarello @mikesobel @MatthewCappucci @weathernetwork pic.twitter.com/iRKtJLuP5W— Dar Tanner (@dartanner) January 24, 2021
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