24.01.2021, 13:41

Над канадским городом заметили ”лучи в космос”

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Над канадским городом заметили ”лучи в космос”
Фото автора Brett Sayles: Pexels

Канадский астрофотограф Дар Таннер заметил над городом Блэкфолдс в провинции Альберта впечатляющие световые столбы, напоминающие направленные в небо прожекторы, пишет Погода Mail.ru.

”Рад, что у меня с собой был фотоаппарат!” — написал автор снимка.

Световые столбы — редкое явление, которое наблюдают в морозную погоду при определенных условиях. Когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда, они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света под определенным углом в виде ярких ”столбов”.

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