Над канадским городом заметили ”лучи в космос”

”Рад, что у меня с собой был фотоаппарат!” — написал автор снимка.

Световые столбы — редкое явление, которое наблюдают в морозную погоду при определенных условиях. Когда в атмосфере образуются крохотные плоские кристаллы льда, они отражают свет Солнца, Луны, ярких звезд или искусственных источников света под определенным углом в виде ярких ”столбов”.