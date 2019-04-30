Начинается кампания по изучению первоцветов. Участвуют все желающие!

”Хотелось бы, чтобы каждый смело отправился на поиски первоцветов, в том числе и те, кто никогда не участвовали в наблюдении за природой или не считают, что понимают язык природы”, — сказала эксперт Фонда природы Сильвия Лотман. ”К счастью, ученые выбрали для наблюдения именно первоцветы, которые широко распространены в наших краях и легко узнаваемы. На нашем сайте мы сделали введение данных как можно более удобным для участников проекта”, — добавила Сильвия.

”Этой весной все желающие могут почувствовать себя немножко учеными и участвовать в исследовании, которое обычно проводится учеными, — пояснила ботаник Тартуского университета Татьяна Оя. — Участие в таком исследовании не требует больших предварительных знаний, зато полученные данные будут иметь большое значение как для эстонской научной работы, так и для популяризации ботаники”.

Весной у цветущего первоцвета появляются цветки двух типов, которые легко различить невооруженным глазом. Обычно растений с обоими типами цветков в местах произрастания первоцвета поровну. Однако из-за уменьшения и исчезновения подходящих первоцветам местообитаний этот природный баланс может быть нарушен, и именно это и является предметом изучения ученых Тартуского университета.