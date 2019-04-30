Начинается кампания по изучению первоцветов. Участвуют все желающие!

В мае начинается всеэстонская научная кампания ”Эстония ищет первоцветы”, или „Eesti otsib nurmenukke”. Фонд природы Эстонии совместно с учеными Тартуского университета и командой Дня полезных дел ”Сделаем!” приглашают всех участвовать в этом историческом проекте гражданской науки. Для участия необходимо отправиться на природу, найти место, где цветут первоцветы, зайти на сайт nurmenukk.ee (при желании переключиться на русский язык) и ввести данные обзора цветков, которые позднее ученые Тартуского университета смогут использовать в своей работе, сказано в пресс-релизе.
”Хотелось бы, чтобы каждый смело отправился на поиски первоцветов, в том числе и те, кто никогда не участвовали в наблюдении за природой или не считают, что понимают язык природы”, — сказала эксперт Фонда природы Сильвия Лотман. ”К счастью, ученые выбрали для наблюдения именно первоцветы, которые широко распространены в наших краях и легко узнаваемы. На нашем сайте мы сделали введение данных как можно более удобным для участников проекта”, — добавила Сильвия.
”Этой весной все желающие могут почувствовать себя немножко учеными и участвовать в исследовании, которое обычно проводится учеными, — пояснила ботаник Тартуского университета Татьяна Оя. — Участие в таком исследовании не требует больших предварительных знаний, зато полученные данные будут иметь большое значение как для эстонской научной работы, так и для популяризации ботаники”.
Весной у цветущего первоцвета появляются цветки двух типов, которые легко различить невооруженным глазом. Обычно растений с обоими типами цветков в местах произрастания первоцвета поровну. Однако из-за уменьшения и исчезновения подходящих первоцветам местообитаний этот природный баланс может быть нарушен, и именно это и является предметом изучения ученых Тартуского университета.
Сбор данных в рамках проекта ”Эстония ищет первоцветы” будет продолжаться в мае до тех пор, пока первоцветы цветут. Первоцветы можно найти на лесных опушках, вдоль дорог и на лугах. Особенно распространены первоцветы на севере и западе Эстонии. Первоцветы уже начали цветение. Результаты своих наблюдений можно ввести по адресу nurmenukk.ee. Участвовать в исследовании можно целой командой, классом, группой коллег и т.п., а наиболее внимательные и прилежные исследователи получат призы.
Подходящее время для исследования первоцветов — День полезных дел ”Сделаем!” 4 мая, когда многие люди будут работать на свежем воздухе. Толоки по наблюдению за первоцветами можно организовывать самостоятельно и регистрировать их на сайте Дня полезных дел ”Сделаем!” www.teemeara.ee.