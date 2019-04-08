Началась регистрация на экологические образовательные программы RMK в рамках весенней кампании

Программы разного уровня сложности предлагают 14 посетительских центров по всей Эстонии. Самые популярные — программы о лесной природе, но предлагаются также программы, посвященные весенними работам в лесном хозяйстве, рассказывающие о возможностях прогулок на природе и туристических премудростях.

Сквозная тема нынешней кампании — пожарная безопасность в лесах, которая очень актуальна в нынешний весенний период.

Программа ”Огонь в лесу” разъясняет, что может быть причиной возгорания леса, и что надо делать, если возник пожар. В ней рассказывается, какое воздействие оказывают лесные пожары на лесную растительность, насекомых и животных, а также как определить пожароопасность различных лесов в зависимости от их типа. Программы по пожарной безопасности можно пройти в Аэгвийду, Кабли, Ристна, Вилсанди и Матсалу.

Программа экологического образования RMK отличается от привычных школьных уроков прежде всего обилием мероприятий, которые по большей части сопровождаются короткими или длинными походами в лес. Час-другой на свежем воздухе — это как правило часть любой программы. Если же погода не позволяет, то в каждом центре найдется занятие в помещении, которое поможет приобрести и закрепить новые знания.

В рамках льготной кампании для образовательных учреждений стоимость программы символическая — 1 евро за одного ученика. А бесплатные программы ”С рюкзаком за спиной” подойдут и небольшим группам учеников или семьям.