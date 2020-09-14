На Всемирный день чистоты в Эстонии зарегистрировались уже 17 000 человек

В фокусе Всемирного дня чистоты 2020 года мелкогабаритный мусор; прежде всего окурки, которые незаметно отравляют окружающую среду, прячась на дорогах, в парках, на детских площадках, в лесу и на пляжах. Участникам акции предлагают посвятить время уборке на природе или в населенных пунктах, чтобы спасти много жизней, навести порядок и своим примером показать, что мусорить — ненормально. Один окурок отравляет до 1000 литров воды и загрязняет участок площадью один квадратный метр, но многие относятся к скрытой опасности беспечно.

”2020 год совершенно невероятный. Еще более невероятно то, что несмотря ни на что Всемирный день чистоты все же состоится и в этом году! Среди зарегистрировавшихся участников очень много школ и детских садов, что просто фантастически прекрасно, ведь именно молодежь задает в обществе тон и показывает пример!” — делится радостью руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет. — ”Кроме этого, мы на волне сотрудничества с Эстонским союзом баскетбола, чтобы друзья спорта вышли на уборку баскетбольных площадок, привели их в порядок. Свой интерес к мероприятию также выразили церкви, предприятия и гражданские организации”, — добавил Нормет.

”Чем больше людей зарегистрируется, тем громче прозвучит наше сообщение всему миру о том, что жители Эстонии хотят жить в стране с чистой окружающей средой и что мы как инициаторы Всемирного дня чистоты высоко держим знамя”, — призывает Нормет регистрироваться. — Мы хотим показать, что нас много. Каждый зарегистрировавшийся человек вдохновляет присоединяться других. Так наш голос будет звучать громче”.

В этом году среди всех участников уборки будут разыграны два концерта. Учеников и учителей приглашают принять участие в уборках с 14 по 25 сентября. Розыгрыш состоится между всеми, кто выполнит условия, в том числе пришлет анализ по итогам своей уборки. Более подробная информация на сайте. Школьный концерт проведут NÖEP, Pluuto и Ariadne, а воспитанников детских садов порадует только Ariadne.

Всемирный день чистоты состоится во всем мире 19 сентября. В прошлом году в марафоне по уборке приняло участие более 20 миллионов человек в 180 странах. Больше всего участников было в Индонезии, где на уборку вышло 9,5 млн человек. Число участников в Эстонии выросло в прошлом году по сравнению в 2018 годом в три раза: здесь во Всемирном дне чистоты участвовало 29 000 человек, или 2,1%. Все вместе собрали почти 333 000 литров мусора, в том числе 2200 литров, или 1,1 млн окурков.