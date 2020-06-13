На трех пляжах в Эстонии плохое качество воды

Эстония, которая имеет очень чистый воздух, не может похвастаться такой же чистой водой: в Эстонии только 63% водоемов имеет очень чистую воду, а это означает, что более трети наших плавательных зон не соответствуют самым высоким стандартам качества.

В Эстонии оценили 54 места для купания — 27 морских и 27 внутренних водоемов: 34 пляжа (63%) имеют отличное качество воды, 10 пляжей (18,5%) — хорошее качество воды, шесть пляжей (11,1%) получили удовлетворительную оценку, а три пляжа (5,6%) удостоились плохой оценки — это Вана-Пярну и Раэкюла в Пярну и Штромка в Таллинне.

Чистота воды для купания определяется на основе показаний по двум микробиологическим параметрам (содержание в воде кишечной палочки и энтерококков). В трех местах для купания, где качество воды оценили как "плохое", количество этих бактерий было выше максимально допустимого уровня, что может вызвать кишечные заболевания.

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