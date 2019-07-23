На Хийумаа нашли обмотанного пленкой обездвиженного ежонка. Для спасения жизни зверька потребовалась операция

Когда зверька нашли, он не мог двигаться и задыхался. Ветеринар вырезал местами вросшую в кожу пленку. Еж получил лекарство и специальный корм. Теперь он восстанавливается под опекой нашедшей его Мирьям. Когда еж поправится, его отнесут обратно на природу.

По словам ветеринара, ежиха использовала черную пленку для выстилания своего гнезда и так она обмоталась вокруг детеныша. Валяющийся на природе мусор опасен для животных. "Будьте так добры и не оставляйте мусор на природе. И на обочине. И если заметите хотя бы маленький кусочек пленки, остановитесь на мгновение и заберите с собой", — призывает Мирьям людей. Этого ежа спасли в последний момент.