На границе России и европейских стран зафиксирован повышенный уровень радиации. Радиоактивное пятно охватывает и Эстонию

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).
На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.
Источник загрязнения в России?
Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.
По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Сантехник-маньяк из Подмосковья признался в новых преступлениях
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила