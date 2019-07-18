18.07.2019, 16:50
МИЛОЕ ВИДЕО: По двору одной из ласнамяэских школ бегают зайцы
Читатель Delfi заснял, как на территории перед Таллиннской гимназией Куристику бегают зайцы.
Читатель Delfi заснял, как на территории перед Таллиннской гимназией Куристику бегают зайцы.
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