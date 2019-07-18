18.07.2019, 16:50

МИЛОЕ ВИДЕО: По двору одной из ласнамяэских школ бегают зайцы


rus.delfi.ee
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Читатель Delfi заснял, как на территории перед Таллиннской гимназией Куристику бегают зайцы.

Смотрите видео!

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