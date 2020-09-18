"Между домом и стадионом ФК ”Аякс” навалено мусора от покрышек до шприцов". Почему чемпион Эстонии организовал уборку в Ласнамяэ

Дмитрий назвал свое мероприятие ”Часом благотворительности”. ”Комплект шин, шприцы, окурки, упаковка и многое другое не делают наш квартал красивее, поэтому пожертвовав один час на уборку на свежем воздухе, мы сможем не только сделать наш район лучше, но и познакомиться с соседними товариществами”, — поясняет он.

По словам Дмитрия, традиция ежегодно собирать мусор и проводить толоки в некоторых соседних домах его района уже существует, но не все о ней знают. У кого-то, возможно не было времени или желания поддержать традицию личным участием. В своем же доме он — пионер.

Дмитрий основательно подготовился — связался с организаторами Всемирного дня чистоты в Эстонии, изучил памятки на сайте, договорился с управой Ласнамяэ о том, чтобы последняя предоставила участникам уборки перчатки, мешки и автомобиль для собранного мусора, и даже пригласил к участию старейшину Владимира Света.

"Про Всемирный день чистоты я узнал из прессы. Поняв, что это за мероприятие, решил действовать. Если говорить о глобальных целях, то хочется сделать мир чуточку лучше, — рассказывает Дмитрий Куликов. — Человек производит слишком много мусора, поэтому неудивительно, что он везде валяется. И сейчас ситуация уже достигает критических пределов. Даже в Эстонии. Если говорить о конкретно моем случае, то все произошло так. Когда я в ноябре прошлого года переехал на Ууслинна, что в начале Ласнамяэ, сразу обратил внимание, что за забором дома, между домом и стадионом ФК ”Аякс”, находится прекрасная чаща, где навалено всякого мусора, начиная от покрышек и заканчивая шприцами. Прекрасный район, новострой, и тут такое! Сразу появилась мысль принять участие в дне полезных дел ”Сделаем!” весной, но весной был коронавирус, общественных мероприятий не было. Поэтому все перенеслось".

"Я думаю, некоторые люди узко мыслят или просто ленятся, — объясняет Дмитрий в ответ на вопрос, почему не все поддерживают Всемирный день уборки. — Думаю, второе превалирует. Дойти до мусорки и выкинуть фантик или окурок, если она расположена через 200 метров, не каждый хочет. А если говорить про крупногабаритный или строительный мусор, то тут зачастую в игру вступает жадность, поэтому в пригородных лесах или внутрирайонных массивах возникают стихийные свалки. Мусор — глобальная проблема, как глобальное потепление, бедность, недостаток воды и еды, коррупция. С ними надо бороться, но искоренить их окончательно под силу только нашим внукам".