Маленькими шажками — к большой цели. Как сберечь и приумножить наши леса

Начнем с вопроса, не дающего покоя жителям Эстонии: у нас рубят слишком много или слишком мало леса?

Ответ зависит от того, с чем сравнивать объемы вырубки. Если мы сравним нынешнюю вырубку с объемом 30-летней давности, то вырубается много. Но если сравнить с тем, сколько зрелого возделываемого леса приросло на сегодняшний день, то вырубается мало.

Нужно учитывать, что как любой плод так или иначе созреет, так в конце концов созреют и леса. Лесовладелец должен решить, какую ценность лес для него представляет. Если он решит, что эти деревья с другими биологическими видами — такие ценные, что нуждаются в охране, то он не станет вырубать. Если он посчитает, что деревья ценны только с точки зрения древесины, то станет.

В дебатах по поводу леса важно думать о ценности леса не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. К примеру, в краткосрочной перспективе ценность для нас может заключаться в том, чтобы привычный участок леса сохранился либо что мы можем купить новую деревянную мебель в магазине. Думая о долгосрочной перспективе, мы приходим к заключению, что, помимо новой мебели, мы можем достичь и более широких целей, например, сохранить способность леса связывать углерод. Для этого нужно много сильного растущего леса, так как углерод связывается в процессе роста. Умирающий перестоявший лес не связывает углерод, следовательно, лес необходимо постоянно обновлять, если нам хочется и в будущем дышать свежим воздухом.