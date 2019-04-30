30.04.2019, 19:40

Маленькими шажками — к большой цели. Как сберечь и приумножить наши леса


Хели Лехтсаар-Карма
Хели Лехтсаар-Карма
EST
С каждым годом рубят…
Маленькими шажками — к большой цели. Как сберечь и приумножить наши леса
Обработка древесиныRMK

Руководитель отдела сбыта древесины RMK Улвар Кауби полагает, что новая стратегия сбыта древесины — это шаг в направлении, которое поможет эстонскому лесному хозяйству выбраться из ловушки ”малости”: чем больше мы сможем обрабатывать древесину, заготавливаемую в наших лесах, здесь на месте, тем лучше для местных жителей и для нашей страны.

Статья была опубликована в журнале RMK "Metsamees" ("Лесник")

Начнем с вопроса, не дающего покоя жителям Эстонии: у нас рубят слишком много или слишком мало леса?

Ответ зависит от того, с чем сравнивать объемы вырубки. Если мы сравним нынешнюю вырубку с объемом 30-летней давности, то вырубается много. Но если сравнить с тем, сколько зрелого возделываемого леса приросло на сегодняшний день, то вырубается мало.

Нужно учитывать, что как любой плод так или иначе созреет, так в конце концов созреют и леса. Лесовладелец должен решить, какую ценность лес для него представляет. Если он решит, что эти деревья с другими биологическими видами — такие ценные, что нуждаются в охране, то он не станет вырубать. Если он посчитает, что деревья ценны только с точки зрения древесины, то станет.

В дебатах по поводу леса важно думать о ценности леса не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. К примеру, в краткосрочной перспективе ценность для нас может заключаться в том, чтобы привычный участок леса сохранился либо что мы можем купить новую деревянную мебель в магазине. Думая о долгосрочной перспективе, мы приходим к заключению, что, помимо новой мебели, мы можем достичь и более широких целей, например, сохранить способность леса связывать углерод. Для этого нужно много сильного растущего леса, так как углерод связывается в процессе роста. Умирающий перестоявший лес не связывает углерод, следовательно, лес необходимо постоянно обновлять, если нам хочется и в будущем дышать свежим воздухом.

Пытаясь любой ценой защитить лес, мы оказываемся в тупике, потому что вечно сохранять нынешнее положение не получится. Ведь лес как экосистема меняется со временем, так что нынешние ценности, пусть и в том же месте, не будут теми же через 20 лет. Поэтому я считаю, что какая-то часть охраняемого леса со временем должна снова стать хозяйственной — так же, как и хозяйственный лес со временем может стать нуждающимся в охране.

Получается, что для понимания эмоционально заряженной темы леса необходимо понимать цели, а не избирательно выискивать в статистике цифры, поддерживающие нужную аргументацию?

На данный момент нет общественной договоренности по поводу того, каков должен быть баланс лесного хозяйства. У нас есть политические амбиции и построенные на страхах и мифах пессимистичные сценарии, при помощи которых общество пытаются склонить к тому, чтобы в лице человека, хозяйствующего в лесу, оно видело злодея. Но у человека, с грустью глядящего на делянку после вырубки, должно быть прагматическое понимание того, что это необходимо для обновления леса.

С каждым годом рубят…
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