Лисицы пришли, чтобы остаться! Жителей Тарту пугает наглость животных

"В темное время я больше с собакой гулять не решаюсь", - призналась жительница Тарту Анне, по словам которой, нахальные лисицы пытались даже атаковать ее собаку. Причем собака у женщины совсем не маленькая - тибетский мастиф.

По словам Анне, лисицы ничего не боятся: ни топанья, ни размахивания сумкой, ни даже перцового газа. "Уже истратила три газовых баллончика, но это их не пугает".

Беспокоит женщину и рассказы о том, что лисицы разносят собачью чумку. "К собакам у них огромный интерес, да и я не в силах сдержать свою большую собаку, если она начинает рваться с поводка.

По словам члена "Общества лесных животных" (Eesti Metsloomaühing) Вирге Высуялг, людям придется смириться с тем, что все больше диких животных, в том числе и лисиц, перебираются в города. На это много причин, отчасти в этом виноват и человек, уничтожающий леса. Вот и идут животные, как и люди, в города "за хорошей жизнью". Ведь пропитание из мусорных контейнеров в городах можно добыть без особого труда.

Высуялг не думает, что лисица видит в собаках объект для нападения. "Лиса - очень игривое животное, и скорее считает собаку партнером для игры".

От собачьей чумки, по словам защитника животных, может спасти только одно верное средство: домашний любимец должен быть вакцинирован.