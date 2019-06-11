11.06.2019, 21:50

Лесные работы RMK теперь видны всем на карте в специальном приложении


rus.delfi.ee
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Lageraie
LageraieFoto: Ester Vaitmaa

Центр управления государственным лесами опубликовал картографическое приложение, в котором каждый может посмотреть, где поблизости с его домом или в более отдаленных регионах находится государственный лес и какие лесные работы там проводятся, сказано в пресс-релизе.

По словам председателя правления RMK Айгара Калласа, карта на веб-сайте RMK была создана для того, чтобы все заинтересованные могли без затруднений держать себя в курсе происходящего в государственных лесах. ”Интерес жителей Эстонии к лесам и управлению ими значительно возрос, и эта карта — хорошая возможность самостоятельно наблюдать за тем, какой уход производят в государственных лесах, — сказал Каллас. — В своей деятельности RMK руководствуется желанием, чтобы у каждого следующего поколения, как и у нас, были молодые, средневозрастные и старые леса, а также возможность пользоваться благами, которые эти леса предлагают”.

Лесные работы на карте охватывают весь жизненный цикл леса — посадку нового поколения леса, рост, уход и вырубку.

В распоряжении RMK находится более 1,4 миллиона гектаров земли, большинство из которых — более 1 миллиона гектаров — лесные массивы. Ежегодно RMK высаживает молодые деревца на 11 500 гектарах, проводит работу по уходу за молодым лесом на 42 000 гектарах, осуществляет прореживающую вырубку на 8500 гектарах и лесовосстановительную рубку на 11 000 гектарах.

Карта была подготовлена в сотрудничестве с Земельным департаментом. При открытии карты зеленым цветом отображается вся подведомственная территория RMK и строго охраняемые леса с другими природными сообществами.

При увеличении масштаба карты сначала отображается сеть лесных кварталов RMK, а затем отдельные лесные участки RMK. При нажатии на лесной участок можно увидеть данные о его размере, преобладающей породе дерева, возраст и недавно проводившихся там работах. Информацию о планируемых лесных работах можно посмотреть, включив соответствующие слои в меню рядом с картой. Планы по высадке леса и проведению работ по уходу за молодым лесом представлены на текущий календарный год. В информации о прореживающей и обновляющей вырубке указывается, когда для этого было оформлено лесное извещение.

Поскольку помимо погоды работа в лесу зависит от многих факторов, то предусмотренные работы могут выполняться не в точно запланированное время. Например, работы могут быть отменены или добавлены под влиянием сил природы (штормы, лесные пожары) или из-за повреждений леса (заболевания, вред, нанесенный дикими животными).

На карте не отображаются природоохранные работы, выполняемые на охраняемых территориях для защиты и восстановления видов и мест обитания. Не отмечается также и вырубка, после которой назначение земли изменяется, например, вместо леса строится дорога или другая инфраструктура.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.

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