Лесные работы RMK теперь видны всем на карте в специальном приложении

Карта была подготовлена в сотрудничестве с Земельным департаментом. При открытии карты зеленым цветом отображается вся подведомственная территория RMK и строго охраняемые леса с другими природными сообществами.
При увеличении масштаба карты сначала отображается сеть лесных кварталов RMK, а затем отдельные лесные участки RMK. При нажатии на лесной участок можно увидеть данные о его размере, преобладающей породе дерева, возраст и недавно проводившихся там работах. Информацию о планируемых лесных работах можно посмотреть, включив соответствующие слои в меню рядом с картой. Планы по высадке леса и проведению работ по уходу за молодым лесом представлены на текущий календарный год. В информации о прореживающей и обновляющей вырубке указывается, когда для этого было оформлено лесное извещение.
Поскольку помимо погоды работа в лесу зависит от многих факторов, то предусмотренные работы могут выполняться не в точно запланированное время. Например, работы могут быть отменены или добавлены под влиянием сил природы (штормы, лесные пожары) или из-за повреждений леса (заболевания, вред, нанесенный дикими животными).
На карте не отображаются природоохранные работы, выполняемые на охраняемых территориях для защиты и восстановления видов и мест обитания. Не отмечается также и вырубка, после которой назначение земли изменяется, например, вместо леса строится дорога или другая инфраструктура.
На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны. RMK — это организация, которая занимается сохранением, защитой и управлением принадлежащим эстонскому государству лесом и другими разнообразными природными сообществами. RMK выращивает лес, сохраняет природные ценности, зарабатывает государству доход управлением лесом, создает возможности для передвижения на природе и занимается просветительской деятельностью в сфере окружающей среды.
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