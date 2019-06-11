Лесные работы RMK теперь видны всем на карте в специальном приложении

По словам председателя правления RMK Айгара Калласа, карта на веб-сайте RMK была создана для того, чтобы все заинтересованные могли без затруднений держать себя в курсе происходящего в государственных лесах. ”Интерес жителей Эстонии к лесам и управлению ими значительно возрос, и эта карта — хорошая возможность самостоятельно наблюдать за тем, какой уход производят в государственных лесах, — сказал Каллас. — В своей деятельности RMK руководствуется желанием, чтобы у каждого следующего поколения, как и у нас, были молодые, средневозрастные и старые леса, а также возможность пользоваться благами, которые эти леса предлагают”.

Лесные работы на карте охватывают весь жизненный цикл леса — посадку нового поколения леса, рост, уход и вырубку.

В распоряжении RMK находится более 1,4 миллиона гектаров земли, большинство из которых — более 1 миллиона гектаров — лесные массивы. Ежегодно RMK высаживает молодые деревца на 11 500 гектарах, проводит работу по уходу за молодым лесом на 42 000 гектарах, осуществляет прореживающую вырубку на 8500 гектарах и лесовосстановительную рубку на 11 000 гектарах.