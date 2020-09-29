Комиссия по окружающей среде обсудит коллективное обращение о создании новых карьеров

По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, авторы обращения подняли важный с точки зрения жилой среды вопрос. ”С учетом поднятой проблемы мы должны пересмотреть положения законов, касающиеся планирования. Это позволит нам лучше понять, какое влияние оказывается на окружающую среду, общины, жилую среду, а также найти компенсационные механизмы и другие необходимые меры”, — сказал Сависаар. Он добавил, что при планировании карьеров мы должны учитывать как интересы местных жителей и влияние на окружающую среду, так и возможности для экономического развития региона и Эстонии.

Член комиссии по окружающей среде Март Вырклаэв подчеркнул, что местные самоуправления играют важную роль в решении возникших проблем. ”Местное самоуправление — это учреждение, которое может и должно отстаивать интересы местных жителей, а также заниматься экономическим развитием региона”, — сказал Вырклаэв.

Авторы обращения предложили запретить выдачу разрешений на открытие новых карьеров и смещение границ существующих карьеров по направлению к жилым зонам, если расстояние между карьером и ближайшими жилыми домами будет составлять менее двух километров.

На заседание комиссии по окружающей среде приглашены представитель инициатора обращения, а также представители Союза городов и волостей Эстонии, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства окружающей среды.