Комиссия по окружающей среде обсудила план действий по изменению климата

План действий охватывает энергетику, транспорт, фонд зданий, сельское хозяйство, управление отходами, управление лесами и промышленные процессы.
По словам председателя комиссии Эрки Сависаара, решение проблем, связанных с климатическим нейтралитетом, — ответственное мероприятие. Запланированные меры должны быть амбициозными. ”Ознакомившись с планируемыми мерами, мы должны отметить, что в борьбе с изменением климата необходимо повысить амбициозность целей и сократить сроки их достижения”, — сказал Сависаар.
Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер сказала, что государственная программа по энергетике и климату до 2030 года не соответствует ожиданиям. ”Климатическая программа в первую очередь документирует существующие меры. Тенденция вызывает тревогу. Мы не можем выполнить цели, которые поставили в рамках программы развития энергетического хозяйства четыре года назад”, — сказала Алендер.
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