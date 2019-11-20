20.11.2019, 11:56

Комиссия по окружающей среде обсудила план действий по изменению климата


EST
Комиссия по окружающей среде обсудила план действий по изменению климата
Foto: Argo Ingver

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде заслушала обзор подготавливаемой государственной программы по энергетике и климату до 2030 года. С информацией комиссию ознакомили представители профильных министерств.

План действий охватывает энергетику, транспорт, фонд зданий, сельское хозяйство, управление отходами, управление лесами и промышленные процессы.

По словам председателя комиссии Эрки Сависаара, решение проблем, связанных с климатическим нейтралитетом, — ответственное мероприятие. Запланированные меры должны быть амбициозными. ”Ознакомившись с планируемыми мерами, мы должны отметить, что в борьбе с изменением климата необходимо повысить амбициозность целей и сократить сроки их достижения”, — сказал Сависаар.

Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер сказала, что государственная программа по энергетике и климату до 2030 года не соответствует ожиданиям. ”Климатическая программа в первую очередь документирует существующие меры. Тенденция вызывает тревогу. Мы не можем выполнить цели, которые поставили в рамках программы развития энергетического хозяйства четыре года назад”, — сказала Алендер.

По ее оценке, для достижения цели правительство должно дать государству четкий сигнал и представить план действий. ”На данный момент у частного сектора нет уверенности, двигается ли Эстония в сторону климатического нейтралитета и каким образом. Я хочу, чтобы помимо чиновников комиссия по окружающей среде встретилась и с комиссией правительства по климату. Необходимо понять, каков их план в отношении Эстонии”. Алендер пояснила, что в таком сложном вопросе как климат и энергетика политики должны поставить цель. ”Ученые четко выразили свое мнение: дальше так продолжаться не может”, — сказала Алендер.

Связанный с энергетикой сектор — наиболее масштабный и оказывающий на экономику Эстонии наибольшее влияние. Запланированные меры предусматривают переход сланцевой отрасли с углеродоемкого производства электричества на энергоэффективное производство масла. Кроме того, планируется развивать совместное производство тепло- и электроэнергии. Согласно программе, необходимо значительно расширить применение возобновляемых источников энергии и возведение ветровых парков. Также следует реорганизовать управление теплом и внедрить ряд других мер.

В производстве комиссии также находится инициированное Эстонским фондом природы коллективное обращение ”Климатически нейтральная Эстония к 2035 году”. Представленные в документе позиции планируется учесть при решении вопросов изменения климата.

В сегодняшнем заседании комиссии приняли участие представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: