Комиссия по окружающей среде обсудила план действий по изменению климата

По ее оценке, для достижения цели правительство должно дать государству четкий сигнал и представить план действий. ”На данный момент у частного сектора нет уверенности, двигается ли Эстония в сторону климатического нейтралитета и каким образом. Я хочу, чтобы помимо чиновников комиссия по окружающей среде встретилась и с комиссией правительства по климату. Необходимо понять, каков их план в отношении Эстонии”. Алендер пояснила, что в таком сложном вопросе как климат и энергетика политики должны поставить цель. ”Ученые четко выразили свое мнение: дальше так продолжаться не может”, — сказала Алендер.

Связанный с энергетикой сектор — наиболее масштабный и оказывающий на экономику Эстонии наибольшее влияние. Запланированные меры предусматривают переход сланцевой отрасли с углеродоемкого производства электричества на энергоэффективное производство масла. Кроме того, планируется развивать совместное производство тепло- и электроэнергии. Согласно программе, необходимо значительно расширить применение возобновляемых источников энергии и возведение ветровых парков. Также следует реорганизовать управление теплом и внедрить ряд других мер.

В производстве комиссии также находится инициированное Эстонским фондом природы коллективное обращение ”Климатически нейтральная Эстония к 2035 году”. Представленные в документе позиции планируется учесть при решении вопросов изменения климата.

В сегодняшнем заседании комиссии приняли участие представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды.