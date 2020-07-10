10.07.2020, 08:50

Качество воды на пляже Какумяэ не отвечает стандартам


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Kakumäel rannas supilauaga surfamas
AerusurfFoto: Andres Putting

Результаты проведённого по заказу управы Хааберсти микробиологического анализа воды показали, что качество воды для купания на столичном пляже Какумяэ не отвечает стандартам. Во взятой 6 июля пробе обнаружено больше кишечных энтерококков, чем допустимо нормой. Анализ воды в озере Харку показал соответствие нормам.

Старейшина района Хааберсти Андрэ Ханимяги сказал, что купаться на пляже Какумяэ не рекомендуется, поскольку обнаруженные бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. "Дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой должны быть особенно осторожны", — сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги, добавив, что повторную пробу возьмут через несколько дней.

По словам старейшины, в этом году районная управа инвестирует значительно больше в пляжи Хааберсти, чем в предыдущие годы. ”На пляжах установили рукомойники, дополнительные урны и просеяли песок. Привели в порядок лежаки и на этой неделе установили новые двухсторонние скамейки. Очень надеюсь, что уже в ближайшее время качество воды улучшится”, — сказал Ханимяги.

Кишечные энтерококки — это бактерии, которые живут в кишечнике человека и теплокровных животных. Поскольку бактерии могут вызывать желудочно-кишечные заболевания, следует избегать глотать воду, в которой найдены энтерококки. И конечно, следует избегать купания, если есть открытые раны.

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