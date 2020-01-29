29.01.2020, 10:36

Итоги конференции за чистый мир в Таллинне: два антимусорных гиганта теперь вместе


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Итоги конференции за чистый мир в Таллинне: два антимусорных гиганта теперь вместе
Фото: Let's Do It World

На международной конференции ”Сделаем!” (”Let’s Do It!”) два гиганта в области охраны окружающей среды — Сеть дня Земли (Earth Day Network) и Let's Do It! World подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы сообща решить проблему отходов. 22 апреля в США и по всему миру состоится Великая глобальная уборка (Great Global Cleanup) при поддержке Let’s Do It World. В то же время обе организации договорились вновь объединить усилия для Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) 19 сентября 2020 года.

Вместе эти организации надеются привлечь миллионы людей во всем мире своими согласованными усилиями для создания более чистого мира. Сеть Let’s Do It World организует уборки с 2008 года и всячески приветствует сотрудничество и усилия Earth Day Network по присоединению к глобальной семье заботящихся о чистоте общего дома соседей.

По словам президента Let’s Do It World Хейди Солба, в современном мире охрана природы нуждается в объединении усилий представителей всех секторов как в профилактике появления мусора на природе, так и в очистке суши и водоемов от отходов. Исполнительный директор Let’s Do It World Аннели Охврил считает, что у жителей нашей планеты больше нет привилегии убирать самим по себе: ”Необходимо сотрудничество с единомышленниками из различных организаций и частного сектора. Проблема отходов касается всех нас, и только сообща мы можем привлечь к ней внимание и найти решения, которые базируются на моделях экономики замкнутого цикла”.

Earth Day отмечает в этом году 50 лет со дня основания, ипо этому случаю она впервые проводит по всем земному шару глобальную уборку Great Global Cleanup. Совместно с сетью Всемирного дня чистоты ”Сделаем!” поставлена цель собрать миллиард единиц мусора, основательно очистив сушу и побережья. Глобальная уборка состоится в течение всего апреля.

Всемирный день чистоты в этому году состоится уже в третий раз. В прошлом году в нем приняли участие 2!,2 млн человек из 180 стран, а в этом году ожидается, что людей будет вдвое больше. Всемирный день чистоты состоится в этом году 19 сентября 2020 года. Координация мероприятия состоится как и прежде из эстонской штаб-квартиры.

Подробнее о конференции

Андрэ Дикус из UN-Habitat подчеркнул тенденции урбанизации: более 50% населения живет в городах, и к 2050 году эта цифра предположительно достигнет 68%.

Он обсудил кампанию ООН ”Waste Wise Cities”, в которой уже участвуют 132 города по всему миру, призванную помочь городам улучшить ситуацию с отходами в городских районах с помощью информационно-разъяснительной работы, образования, финансирования проектов и мониторинга данных.

Бриттани Келли из UN Action Action Campaign рассказала о глобальной неделе действий по достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), которая отмечается во всем мире в сентябре, в годовщину ЦУР. Она также призвала участников конференции присылать заявки на награды за действия в области ЦУР, начиная с 1 марта 2020 года.

Марафонский пловец Бен Лекомпт, который плавал через Большое Тихоокеанское мусорное пятно, поделился своими впечатлениями от плавания. Миссия плавания состояла в том, чтобы собрать образцы и данные микропластиков из океана для ученых. Он подчеркнул: ”Если мы не будем перерабатывать или утилизировать мусор должным образом, он окажется в океане”.

Сесар Харада, директор Scoutbots, поделился личным опытом использования инновационных технологий для решения экологических проблем.

Лукас Ильвес, основатель Tech Green Pledge, представил обязательство, подписанное многими эстонскими технологическими компаниями, в котором они обещают оказывать существенное влияние посредством инноваций, подавать положительный пример и отслеживать, измерять и делиться своим воздействием на окружающую среду. Цель состоит в том, чтобы пригласить все технологические компании подписать обязательство.

The Earth Restore Network, основанная компаниями Let’s Do It World и Fundwise, как объяснили Хенри Лаупмаа и Елена Жовникова — это новая краудфандинговая платформа, которая обеспечит финансирование проектов, которые помогут восстановить Землю и сделать переход к устойчивому будущему.

Мартин Нооркыйв из Domus Dorpatensis начал с пессимистического послания: ”Несмотря на все, что я делаю и все мы делаем, мир все еще меняется к худшему. Однако надежда все еще есть”, — продолжил он более оптимистично, сказав, что он находит надежду в науке, и пригласил участников присоединиться к его семинару.

Янек Похла, представитель Tahe Outdoors, производителя продукции для водного спорта, представил некоммерческий проект уменьшения морских отходов во всем мире — River Cleanup. Компания пожертвовала ”Lets Do It World” 200 каяков для этого проекта, и она будет привлекать добровольцев по всему миру для очистки местных береговых линий и рек в сотрудничестве с местными командами Let’s Do It World.

После этого свою презентацию начали Хейкки Лайдма и Ове Мустинг, демонстрируя бывшую в употреблении дрель и электрический чайник, который им больше не нужен, и спросили, не хочет ли кто-нибудь из зрителей их получить. После того, как предметы нашли новых владельцев среди участников конференции, они представили Smartswap, инновационную платформу повторного использования любых предметов, которые больше не нужны. Идея состоит в том, чтобы вновь использовать ненужные предметы, чтобы снизить потребление новых продуктов. Smartswap — это платформа, на которой вы можете получить все, что вам нужно, бесплатно. Цель состоит в том, чтобы соединить людей, у которых есть предметы, которые им больше не нужны, и людей, которые нуждаются в этих предметах, и с помощью этого создать реальное сообщество повторного использования, где тратится меньше.

После выступлений экспертов на конференции проводились параллельные сессии о том, как начать переход к чистому и устойчивому миру, о праздновании 50-летия Earth Day Network, и о том, как организовать успешный World Cleanup Day. В это же время состоялся Impact Hack, на котором были представлены восемь лучших идей, влияющих на окружающую среду, из конкурса идей — от алгоритма обнаружения отходов до альтернативных решений для упаковки для доставки продуктов.

Во второй половине второго дня конференции Кадри Калле из фонда Let’s Do It! Foundation организовала семинар на тему "Плана устойчивой чистоты" (Keep it Clean Plan), на котором пять стран поделились своими историями успеха в реализации разработанного учеными сети плана.

Нидерланды в лице Plastic Soup рассказали об обширных мощностях по переработке в стране; Дания в лице Plastic Change рассказала о своем опыте привлечения корпораций к борьбе с загрязнением пластмасс. Яка Краньц из Словении, Франсиско Писарро из Панамы и Агустина Искандар и Мохамад Биджаксана Хунеросано из Индонезии поделились своим опытом реализации плана ”Сохраняй чистоту”.

Второй день завершился церемонией награждения, на которой несколько команд Let's Do It! были отмечены за свою работу до, во время и после Всемирного дня чистоты 2019 года.

Конференция поддерживается Европейским региональным фондом, Эстонским фондом гражданского общества, Британским Советом в Эстонии, Балтийским фондом свободы Америки, Фондом Хармана и многими другими.

Поддержку в проведении конференции ”Сделаем!” оказали, в том числе, Европейский Фонд регионального развития и EAS, Целевой капитал гражданского общества, Фонд британского совета и Балтийско-американский фонд свободы. Для получения дополнительной информации о стипендиях BAFF и поддержке докладчиков посетите www.balticamericanfreedomfoundation.org.

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