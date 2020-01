Итоги конференции за чистый мир в Таллинне: два антимусорных гиганта теперь вместе

The Earth Restore Network, основанная компаниями Let’s Do It World и Fundwise, как объяснили Хенри Лаупмаа и Елена Жовникова — это новая краудфандинговая платформа, которая обеспечит финансирование проектов, которые помогут восстановить Землю и сделать переход к устойчивому будущему.

Мартин Нооркыйв из Domus Dorpatensis начал с пессимистического послания: ”Несмотря на все, что я делаю и все мы делаем, мир все еще меняется к худшему. Однако надежда все еще есть”, — продолжил он более оптимистично, сказав, что он находит надежду в науке, и пригласил участников присоединиться к его семинару.

Янек Похла, представитель Tahe Outdoors, производителя продукции для водного спорта, представил некоммерческий проект уменьшения морских отходов во всем мире — River Cleanup. Компания пожертвовала ”Lets Do It World” 200 каяков для этого проекта, и она будет привлекать добровольцев по всему миру для очистки местных береговых линий и рек в сотрудничестве с местными командами Let’s Do It World.

После этого свою презентацию начали Хейкки Лайдма и Ове Мустинг, демонстрируя бывшую в употреблении дрель и электрический чайник, который им больше не нужен, и спросили, не хочет ли кто-нибудь из зрителей их получить. После того, как предметы нашли новых владельцев среди участников конференции, они представили Smartswap, инновационную платформу повторного использования любых предметов, которые больше не нужны. Идея состоит в том, чтобы вновь использовать ненужные предметы, чтобы снизить потребление новых продуктов. Smartswap — это платформа, на которой вы можете получить все, что вам нужно, бесплатно. Цель состоит в том, чтобы соединить людей, у которых есть предметы, которые им больше не нужны, и людей, которые нуждаются в этих предметах, и с помощью этого создать реальное сообщество повторного использования, где тратится меньше.

После выступлений экспертов на конференции проводились параллельные сессии о том, как начать переход к чистому и устойчивому миру, о праздновании 50-летия Earth Day Network, и о том, как организовать успешный World Cleanup Day. В это же время состоялся Impact Hack, на котором были представлены восемь лучших идей, влияющих на окружающую среду, из конкурса идей — от алгоритма обнаружения отходов до альтернативных решений для упаковки для доставки продуктов.

Во второй половине второго дня конференции Кадри Калле из фонда Let’s Do It! Foundation организовала семинар на тему "Плана устойчивой чистоты" (Keep it Clean Plan), на котором пять стран поделились своими историями успеха в реализации разработанного учеными сети плана.