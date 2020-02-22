Исследование: жители Эстонии наиболее скептично настроены в отношении изменения климата

Исследование показало, что наиболее сильно проблема глобального потепления заботит жителей Швеции и Финляндии, а наименее сильно – жителей Эстонии. Кроме того, жители Северных стран и стран Балтии придерживаются противоположных точек зрения в том, что касается выбросов парниковых газов. Если во всех Северных странах по меньшей мере 30% респондентов отнесли выбросы парниковых газов к тройке важнейших проблем окружающей среды, то во всех балтийских странах такой точки зрения придерживаются в среднем 10%. Скептичное отношение жителей Эстонии заметно и в этом вопросе – только 8% эстонских респондентов придерживаются мнения, что выбросы представляют серьезную проблему для окружающей среды. В числе прочего исследование продемонстрировало, что в Эстонии наиболее высок процент жителей, которые не верят, что мир стоит на пороге климатического кризиса (31% респондентов).

Значительно больше глобальных вопросов жителей Эстонии беспокоят локальные проблемы: обращение с отходами, вырубка леса, использование для потребительских товаров избыточной упаковки. Также многие из респондентов считают важной защиту живой природы, будущих источников пищи и питьевой воды.

«Такое исследование мы заказали впервые. Результаты, с одной стороны, были ожидаемые, а с другой – удивительные, – прокомментировал исследование глава Orkla Eesti Кайдо Кааре. – Удивляет, что жители Эстонии с таким безразличием относятся к проблеме потепления климата и выбросам парниковых газов, однако не может не радовать, что внимание уделяют использованию чрезмерной упаковки и стремлению к лучшей организации обращения с отходами. Молодое поколение хочет, чтобы сделать устойчивый выбор было проще. Самое время производителям начать предлагать больше вариантов».

В прошедшей в пятницу панельной дискуссии на тему выводов, которые можно сделать по результатам исследования, приняли участие советник Министерства окружающей среды по вопросам климатической политики Катре Кетс, исполнительный руководитель Let's Do It World Аннели Охврил, технолог пищевых продуктов и напитков Райн Кулдъярв и глава Orkla Eesti Кайдо Кааре.