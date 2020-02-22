22.02.2020, 15:40

Исследование: жители Эстонии наиболее скептично настроены в отношении изменения климата


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Исследование: жители Эстонии наиболее скептично настроены в отношении изменения климата
Foto: Anna Aurelia Minev

Согласно международному исследованию, вопросы, связанные с окружающей средой и изменением климата, беспокоят жителей Эстонии меньше, чем соседей на севере и юге. Однако если глобальное потепление и выбросы парниковых газов оставляют жителей Эстонии равнодушными, того же нельзя сказать о локальных проблемах — мы хотим, чтобы в Мировой океан не попадал пластиковый мусор, леса не вырубались, переработка отходов была образцовой, а для товаров не использовалась излишняя упаковка.

Международная исследовательская компания Ipsos провела по заказу Orkla Grupp исследование, призванное выявить отношение населения к устойчивому образу жизни и потреблению. Исследование проходило в Северных странах и странах Балтии и затронуло, в общей сложности, семь стран.

Исследование показало, что наиболее сильно проблема глобального потепления заботит жителей Швеции и Финляндии, а наименее сильно – жителей Эстонии. Кроме того, жители Северных стран и стран Балтии придерживаются противоположных точек зрения в том, что касается выбросов парниковых газов. Если во всех Северных странах по меньшей мере 30% респондентов отнесли выбросы парниковых газов к тройке важнейших проблем окружающей среды, то во всех балтийских странах такой точки зрения придерживаются в среднем 10%. Скептичное отношение жителей Эстонии заметно и в этом вопросе – только 8% эстонских респондентов придерживаются мнения, что выбросы представляют серьезную проблему для окружающей среды. В числе прочего исследование продемонстрировало, что в Эстонии наиболее высок процент жителей, которые не верят, что мир стоит на пороге климатического кризиса (31% респондентов).

Значительно больше глобальных вопросов жителей Эстонии беспокоят локальные проблемы: обращение с отходами, вырубка леса, использование для потребительских товаров избыточной упаковки. Также многие из респондентов считают важной защиту живой природы, будущих источников пищи и питьевой воды.

«Такое исследование мы заказали впервые. Результаты, с одной стороны, были ожидаемые, а с другой – удивительные, – прокомментировал исследование глава Orkla Eesti Кайдо Кааре. – Удивляет, что жители Эстонии с таким безразличием относятся к проблеме потепления климата и выбросам парниковых газов, однако не может не радовать, что внимание уделяют использованию чрезмерной упаковки и стремлению к лучшей организации обращения с отходами. Молодое поколение хочет, чтобы сделать устойчивый выбор было проще. Самое время производителям начать предлагать больше вариантов».

В прошедшей в пятницу панельной дискуссии на тему выводов, которые можно сделать по результатам исследования, приняли участие советник Министерства окружающей среды по вопросам климатической политики Катре Кетс, исполнительный руководитель Let's Do It World Аннели Охврил, технолог пищевых продуктов и напитков Райн Кулдъярв и глава Orkla Eesti Кайдо Кааре.

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