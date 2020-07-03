Исследование: производство пластиковых пакетов экологичней, чем бумажных

Сотрудники сервиса доставки еды в России "Яндекс. Лавка" разобрались в исследованиях о пользе и вреде бумажных пакетов для экологии. Они пришли к непопулярному выводу: бумажные пакеты наносят вред природе больше, чем пластиковые.
"В исследовании учитывали затраты ресурсов на производство, транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации. И выяснили вот что.
Бумажный пакет и правда разлагается быстрее, чем пластиковый. Но только по этому нельзя заключить, что он безопаснее для планеты. Экологичность зависит от судьбы пакета, от того, как он появился и как часто им пользуются.
Для производства бумажных пакетов нужна срубленная специально для них древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, потому что они быстро пачкаются, рвутся и оказываются на свалке.
Есть ещё так называемые эко- и биопакеты. В основном это оксоразлагаемые пакеты: в них есть добавки, из-за которых материал ”распадается” на мелкие фрагменты — микропластик. Но это не плюс, а минус, потому что он загрязняет почву, воду, воздух, и, пройдя по пищевой цепи — наш организм. Так что такие пакеты — тоже не вариант.
Бывают и настоящие биоразлагаемые пакеты из специальных полимеров, но их нужно компостировать — только тогда в них есть смысл. В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку.
Остаются пластиковые пакеты. Сами по себе они не белые и пушистые, но мы с вами можем сделать их экологичнее, если используем их повторно. Например, в них можно положить обувь или мокрый купальник после пляжа или бассейна. Или использовать для сортировки отходов, что особенно важно для бумаги, чтобы она не запачкалась".
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые