Исследование: производство пластиковых пакетов экологичней, чем бумажных

"В исследовании учитывали затраты ресурсов на производство, транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации. И выяснили вот что.

Бумажный пакет и правда разлагается быстрее, чем пластиковый. Но только по этому нельзя заключить, что он безопаснее для планеты. Экологичность зависит от судьбы пакета, от того, как он появился и как часто им пользуются.

Для производства бумажных пакетов нужна срубленная специально для них древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, потому что они быстро пачкаются, рвутся и оказываются на свалке.

Есть ещё так называемые эко- и биопакеты. В основном это оксоразлагаемые пакеты: в них есть добавки, из-за которых материал ”распадается” на мелкие фрагменты — микропластик. Но это не плюс, а минус, потому что он загрязняет почву, воду, воздух, и, пройдя по пищевой цепи — наш организм. Так что такие пакеты — тоже не вариант.

Бывают и настоящие биоразлагаемые пакеты из специальных полимеров, но их нужно компостировать — только тогда в них есть смысл. В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку.

Остаются пластиковые пакеты. Сами по себе они не белые и пушистые, но мы с вами можем сделать их экологичнее, если используем их повторно. Например, в них можно положить обувь или мокрый купальник после пляжа или бассейна. Или использовать для сортировки отходов, что особенно важно для бумаги, чтобы она не запачкалась".