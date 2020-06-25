Игра RMK на тему отходов учит правильно сортировать мусор

Оставленные на природе отходы загрязняют окружающую среду, подвергают опасности обитателей леса, создают неприятное впечатление и лишают возможности повторно использовать отходы как ценный материал, заменяющий природные ресурсы. Чтобы каждый мог чувствовать себя уверенно при сортировке отходов, RMK создал онлайн-игру по сортировке отходов, которая помогает решить, в какой мусорный ящик нужно положить тот или иной отход.

”Мы призываем всех, кто любит находиться на природе, забирать с собой из леса все, что в него приносят. К сожалению, у туристов, находящихся на природе в течение нескольких дней, все-таки возникает необходимость выбросить отходы, образующиеся во время продолжительного отдыха в лесу, в мусорный бак. Чтобы люди знали, как правильно сортировать отходы как в лесу, так и и дома, RMK разработал обучающую игру, в которой нужно за определенное время поместить 25 различных элементов мусора в правильные мусорные контейнеры. В конце игры участники получают обратную связь о правильности своих ответов”, — сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.

Поиграть в игру по теме сортировки мусора приглашаются как новички, так и более опытные в этом вопросе участники, поскольку игра имеет два уровня сложности. Поиграть в игру можно на странице RMK Loodusega koos www.loodusegakoos.ee.

Вывоз мусора из удаленных и недоступных объектов для посещений — дело сложное и дорогое. Чтобы уменьшить экологический след от отдыха в лесу и на природе, RMK стремится к цели, чтобы каждый посетитель природы создавал как можно меньше мусора. К сожалению, и во время прогулок на природе возникает немного отходов, но их возникновение можно уменьшить, следуя советам по туризму без мусора. Все рекомендации вместе с принципами сортировки отходов сосредоточены на домашней странице Loodusega koos www.loodusegakoos.ee/kuidas-looduses-kaituda.

”Количество мусорных баков на объектах для посещения RMK с годами уменьшилось, и сегодня они в первую очередь предназначены для туристов-рюкзачников. Для тех, кто приезжает на машине, у нас большая просьба: забирайте свой мусор из природы сами”, — сказала Раммо.