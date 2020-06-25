Игра RMK на тему отходов учит правильно сортировать мусор
RMK призывает забирать с собой мусор из природы, но если это сделать невозможно, то возникшие на природе отходы при возможности нужно отсортировать на месте.
RMK призывает забирать с собой мусор из природы, но если это сделать невозможно, то возникшие на природе отходы при возможности нужно отсортировать на месте.
Оставленные на природе отходы загрязняют окружающую среду, подвергают опасности обитателей леса, создают неприятное впечатление и лишают возможности повторно использовать отходы как ценный материал, заменяющий природные ресурсы. Чтобы каждый мог чувствовать себя уверенно при сортировке отходов, RMK создал онлайн-игру по сортировке отходов, которая помогает решить, в какой мусорный ящик нужно положить тот или иной отход.
”Мы призываем всех, кто любит находиться на природе, забирать с собой из леса все, что в него приносят. К сожалению, у туристов, находящихся на природе в течение нескольких дней, все-таки возникает необходимость выбросить отходы, образующиеся во время продолжительного отдыха в лесу, в мусорный бак. Чтобы люди знали, как правильно сортировать отходы как в лесу, так и и дома, RMK разработал обучающую игру, в которой нужно за определенное время поместить 25 различных элементов мусора в правильные мусорные контейнеры. В конце игры участники получают обратную связь о правильности своих ответов”, — сказала заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.
Поиграть в игру по теме сортировки мусора приглашаются как новички, так и более опытные в этом вопросе участники, поскольку игра имеет два уровня сложности. Поиграть в игру можно на странице RMK Loodusega koos www.loodusegakoos.ee.
Вывоз мусора из удаленных и недоступных объектов для посещений — дело сложное и дорогое. Чтобы уменьшить экологический след от отдыха в лесу и на природе, RMK стремится к цели, чтобы каждый посетитель природы создавал как можно меньше мусора. К сожалению, и во время прогулок на природе возникает немного отходов, но их возникновение можно уменьшить, следуя советам по туризму без мусора. Все рекомендации вместе с принципами сортировки отходов сосредоточены на домашней странице Loodusega koos www.loodusegakoos.ee/kuidas-looduses-kaituda.
”Количество мусорных баков на объектах для посещения RMK с годами уменьшилось, и сегодня они в первую очередь предназначены для туристов-рюкзачников. Для тех, кто приезжает на машине, у нас большая просьба: забирайте свой мусор из природы сами”, — сказала Раммо.
В Эстонии в последние годы было направлено в повторную переработку менее 30 процентов бытовых отходов. Начиная с этого года, мы, как и другие страны Европы, должны направлять в переработку намного больше, до 50 процентов, бытовых отходов.
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