Идеи Спасательного департамента на предстоящий субботник: на что обратить внимание и чем занять себя

Свои находки стоит немедленно отнести в пункт приема опасных веществ, который находится на территории вашего самоуправления. Также стоит туда отнести и все предметы, которые вы использовали для уборки помещения. Ни в коем случае нельзя выбрасывать опасные предметы в мусорный ящик или отвозить в лес. Ближайший к вам пункт утилизации опасных отходов можете найти по адресу www.kuhuviia.ee Более подробную информацию на русском языке об утилизации опасных отходов можно получить на сайте Министерства окружающей среды.

Дома без присмотра. В Эстонии очень много заброшенных домов, которыми никто не пользуется. Если вам принадлежит один их таких домов, то обязательно посетите свои владения и наведите там порядок — закройте входные двери, приберитесь во дворе, при необходимости почините крышу и т.д.

Лестничные площадки. Проследите, чтобы коридоры и пути эвакуации не были заставлены и там не находилось бы воспламеняющихся предметов. На лестничных площадках не складируйте коляски, велосипеды, горшки с цветами или прочие предметы, которые препятствуют свободному движению и эвакуации в случае пожара. Подумайте, откроются ли двери и окна надлежащим образом, если вам понадобится быстро покинуть помещение.

Открытые колодцы. Открытые колодцы представляют опасность, поэтому мы призываем всех сообщать о таких находках и прочих опасных сооружениях на инфо-телефон спасительной службы 1524 или отметить такое место в интернете по адресу www.anna-teada.ee

Люди вокруг нас. Если вы уже прибрались у себя дома, в гараже или саду, то мы призываем вас протянуть руку помощи своим близким и родным. Например, посети своих близких и помоги обезопасить их жилье.

Запомните, если в ходе уборки в саду или на природе вы нашли взрывное устройство, то ни в коем случае нельзя его трогать или брать с собой, а о своей находке стоит незамедлительно сообщить на номер 112 и действовать согласно указаниям Центра тревоги.