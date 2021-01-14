14.01.2021, 22:00

Грета Тунберг поделилась в социальных сетях критической статьей об эстонском лесном хозяйстве

 (7)
EST
Грета Тунберг поделилась в социальных сетях критической статьей об эстонском лесном хозяйстве
Scanpix/PA

Британская газета The Guardian опубликовала сегодня статью о том, как для достижения углеродной нейтральности (или нулевого уровня выбросов) в Эстонии вырубаются леса, чтобы затем из них произвести сжигаемые древесные гранулы.

Статьей под заголовком "Углеродная нейтральность — это сказка: как борьба из-за возобновляемых источников энергии сжигает европейские леса" поделилась в социальных сетях и известная шведская экологическая активистка Грета Турберг.

"Углеродная нейтральность — это сказка. Важно почитать о том, как "биоэнергия" ускорит климатический кризис уже на нашем веку", — написала Тунберг в своем посте в Twitter.

Читайте также: