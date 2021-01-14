Грета Тунберг поделилась в социальных сетях критической статьей об эстонском лесном хозяйстве

Британская газета The Guardian опубликовала сегодня статью о том, как для достижения углеродной нейтральности (или нулевого уровня выбросов) в Эстонии вырубаются леса, чтобы затем из них произвести сжигаемые древесные гранулы.
Статьей под заголовком "Углеродная нейтральность — это сказка: как борьба из-за возобновляемых источников энергии сжигает европейские леса" поделилась в социальных сетях и известная шведская экологическая активистка Грета Турберг.
"Углеродная нейтральность — это сказка. Важно почитать о том, как "биоэнергия" ускорит климатический кризис уже на нашем веку", — написала Тунберг в своем посте в Twitter.
“Carbon-neutrality is a fairy tale”
Essential read on how “bioenergy” is accelerating the climate crisis in the time span we have at hand. https://t.co/ifN3DOGcXN
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