Грета Тунберг поделилась в социальных сетях критической статьей об эстонском лесном хозяйстве

Статьей под заголовком "Углеродная нейтральность — это сказка: как борьба из-за возобновляемых источников энергии сжигает европейские леса" поделилась в социальных сетях и известная шведская экологическая активистка Грета Турберг.

"Углеродная нейтральность — это сказка. Важно почитать о том, как "биоэнергия" ускорит климатический кризис уже на нашем веку", — написала Тунберг в своем посте в Twitter.

“Carbon-neutrality is a fairy tale”



Essential read on how “bioenergy” is accelerating the climate crisis in the time span we have at hand. https://t.co/ifN3DOGcXN — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 14, 2021