Грета будет рада! В Эстонии начинают продавать суперэкологичное топливо

Новое топливо Neste MY Renewable Diesel™ позволит предприятиям и водителям сократить неблагоприятное экологическое воздействие от своей деятельности.

”Чтобы выполнить поставленные климатические цели мы должны использовать все альтернативы. Сегодня на наших дорогах и в промышленности используется огромное количество автомобилей и техники с дизельными моторами. Чтобы сделать их экологичнее, в качестве эффективного решения мы предлагаем дизельное топливо, изготовленное исключительно из полностью возобновляемого сырья. Neste MY — последняя инновация в топливной промышленности, с сегодняшнего дня доступная и в Эстонии”, — рассказал руководитель Neste Eesti Деннис Антамо.

Использование Neste MY позволяет на 90% сократить выброс парниковых газов в атмосферу и подходит для всех дизельных двигателей, даже для тех, на баках которых имеется обозначение ”no bio”.

Слева горение экодизеля, справа "обычного" Фото: Neste Eesti AS

”Смешивая это дизельное топливо с обычным фоссильным, или используя Neste MY в качестве самостоятельного горючего, предприятия и домохозяйства получат возможность регулировать свой углеродный след без необходимости осуществлять масштабные инвестиции в автопарк”, — добавил Деннис Антамо. Neste MY производят из сделанного из возобновляемого сырья дизельного топлива второго поколения HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO хорошо хранится, выдерживает температуры до -32 градусов, не обладает характерным для фоссильного топлива запахом и может использоваться в качестве самостоятельного горючего.