Грета будет рада! В Эстонии начинают продавать суперэкологичное топливо

Хорошая новость для борцов за экологию. Компания Neste первой в Эстонии вывела на рынок дизельное топливо, произведенное из на 100% возобновляемых источников. Пожалуй, самая обсуждаемая в последняя время 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг будет рада!
Новое топливо Neste MY Renewable Diesel™ позволит предприятиям и водителям сократить неблагоприятное экологическое воздействие от своей деятельности.
”Чтобы выполнить поставленные климатические цели мы должны использовать все альтернативы. Сегодня на наших дорогах и в промышленности используется огромное количество автомобилей и техники с дизельными моторами. Чтобы сделать их экологичнее, в качестве эффективного решения мы предлагаем дизельное топливо, изготовленное исключительно из полностью возобновляемого сырья. Neste MY — последняя инновация в топливной промышленности, с сегодняшнего дня доступная и в Эстонии”, — рассказал руководитель Neste Eesti Деннис Антамо.
Использование Neste MY позволяет на 90% сократить выброс парниковых газов в атмосферу и подходит для всех дизельных двигателей, даже для тех, на баках которых имеется обозначение ”no bio”.
”Смешивая это дизельное топливо с обычным фоссильным, или используя Neste MY в качестве самостоятельного горючего, предприятия и домохозяйства получат возможность регулировать свой углеродный след без необходимости осуществлять масштабные инвестиции в автопарк”, — добавил Деннис Антамо. Neste MY производят из сделанного из возобновляемого сырья дизельного топлива второго поколения HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO хорошо хранится, выдерживает температуры до -32 градусов, не обладает характерным для фоссильного топлива запахом и может использоваться в качестве самостоятельного горючего.
”Мы очень рады возможности предлагать произведенное в Финляндии из возобновляемого сырья дизельное топливо в качестве альтернативы жителям Эстонии и посещающим Эстонию водителям. Наш опыт в Финляндии показывает, что на заправках, где сегодня продается Neste MY, экологичное горючее выбирает каждый пятый водитель автомобиля с дизельным двигателем”, — сказал вице-президент коммерческого подразделения услуг и маркетинга Neste Пану Копра.
Neste является третьей по размеру в мире корпорацией с экологически устойчивым производством. В 2018 году экологическая деятельность Neste позволила предотвратить попадание в атмосферу 7,9 миллиона тонн парниковых газов.
С сегодняшнего дня, 10 октября, произведенное из возобновляемого сырья дизельное топливо Neste MY продается в Таллинне на заправочной станции Neste на Кадака теэ (по адресу Кадака теэ, 60). Литр нового топлива стоит 1,89 евро.
Подробнее о произведенном из возобновляемого сырья дизельном топливе Neste MY можно узнать на сайте www.nestemy.ee.
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