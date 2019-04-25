Годами создававшее проблемы мазутное загрязнение в Азери вновь вышло на поверхность

В Инспекции окружающей среды нашему порталу подтвердили, что речь идет об остаточном, то есть давнем, накопившемся за долгие годы, загрязнении. Бывший старейшина Азери Койт Орас сказал, что обычно уровень воды так высок, что сочащиеся на берег струйки масла остаются незамеченными. Но в четверг на прошлой неделе уровень воды был так низок, что обнажил протечки.

"Вчера я побывал там на месте и почва была пропитана мазутом, как деготь. Ветра не было, и от мазутной вони перехватывало дыхание", — так описал Орас открывшуюся ему картину. Зона утечек — песочный плях, где жители Азери любят летом купаться, не подозревая, что на дне обширное загрязнение.

Если раньше, по оценке Ораса, отливающий всеми цветами радуги мазут покрывал берег на протяжении 150-200 метров, то сейчас он полагает, что загрязнение могло распространиться на территории порядка 400-500 метров длиной.