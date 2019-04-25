Годами создававшее проблемы мазутное загрязнение в Азери вновь вышло на поверхность

Протекающие мазутные цистерны принадлежат предприятию OÜ Aseri Sadam, Порт Азери. Одна из членов правления порта Кюллике Намм сказала, что они не имеют сейчас возможности комментировать не законченное делопроизводство. "В то же вемя могу заверить, что OÜ Aseri Sadam сделал со своей стороны все разумно возможное, чтобы исключить распространение возникшего в советское время загрязнения", - сообщила Намм. По ее словам, для этого были проведены исследования и применены защитные меры.
Инспекция окружающей среды сделала собственникам территории предписание ликвидировать загрязнение к началу мая. Те его оспорили, что однако не означает, что предписание потеряло свое действие.
По словам Ораса, он обращал внимание на протечку мазута еще пять лет назад, и уже тогда Инспекция также выписывала предписание его ликвидировать, что однако не помогло решить проблему.
Пресс-секретарь Инспекции окружающей среды Лейли Туус сообшила, что непосредственный ущерб от мазутного загрязнения оценить сложно, а его влияние может также проявиться не сразу. Однако ясно, что утечка загрязняет как почву, так и водную среду.
В прошлый четверг Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Азери волости Виру-Нигула из земли сочатся нефтепродукты. На место выехали спасатели из Кивиыли и Кохтла-Ярве вместе со спецоборудованием. Они покрыли место загрязнения абсорбентом и установили препятствующие его распространению боны.