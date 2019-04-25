25.04.2019, 14:07

Годами создававшее проблемы мазутное загрязнение в Азери вновь вышло на поверхность

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Сара Адамсон, Кади Раал, редактировал Дмитрий Кукушкин
Сара Адамсон, Кади Раал, редактировал Дмитрий Кукушкин
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Masuudileke Aseri sadama juures Foto: Koit Oras

На прошлой неделе в Азери из-за низкого уровня воды в море вновь стал заметным впадающий в него мазутный "ручеек". Однако на самом деле емкости на территории порта протекают уже много лет. Как будут решать проблему, пока не понятно.

В Инспекции окружающей среды нашему порталу подтвердили, что речь идет об остаточном, то есть давнем, накопившемся за долгие годы, загрязнении. Бывший старейшина Азери Койт Орас сказал, что обычно уровень воды так высок, что сочащиеся на берег струйки масла остаются незамеченными. Но в четверг на прошлой неделе уровень воды был так низок, что обнажил протечки.

"Вчера я побывал там на месте и почва была пропитана мазутом, как деготь. Ветра не было, и от мазутной вони перехватывало дыхание", — так описал Орас открывшуюся ему картину. Зона утечек — песочный плях, где жители Азери любят летом купаться, не подозревая, что на дне обширное загрязнение.

Если раньше, по оценке Ораса, отливающий всеми цветами радуги мазут покрывал берег на протяжении 150-200 метров, то сейчас он полагает, что загрязнение могло распространиться на территории порядка 400-500 метров длиной.

Протекающие мазутные цистерны принадлежат предприятию OÜ Aseri Sadam, Порт Азери. Одна из членов правления порта Кюллике Намм сказала, что они не имеют сейчас возможности комментировать не законченное делопроизводство. "В то же вемя могу заверить, что OÜ Aseri Sadam сделал со своей стороны все разумно возможное, чтобы исключить распространение возникшего в советское время загрязнения", - сообщила Намм. По ее словам, для этого были проведены исследования и применены защитные меры.

Инспекция окружающей среды сделала собственникам территории предписание ликвидировать загрязнение к началу мая. Те его оспорили, что однако не означает, что предписание потеряло свое действие.

По словам Ораса, он обращал внимание на протечку мазута еще пять лет назад, и уже тогда Инспекция также выписывала предписание его ликвидировать, что однако не помогло решить проблему.

Пресс-секретарь Инспекции окружающей среды Лейли Туус сообшила, что непосредственный ущерб от мазутного загрязнения оценить сложно, а его влияние может также проявиться не сразу. Однако ясно, что утечка загрязняет как почву, так и водную среду.

В прошлый четверг Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Азери волости Виру-Нигула из земли сочатся нефтепродукты. На место выехали спасатели из Кивиыли и Кохтла-Ярве вместе со спецоборудованием. Они покрыли место загрязнения абсорбентом и установили препятствующие его распространению боны.

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