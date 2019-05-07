Глава инспекции окружающей среды — о переезде ведомства в Пярну, экологических проблемах и чистоте воздуха(1)
Инспекция окружающей среды выделяет много ресурсов на проверку жалоб людей, сказал директор ведомства Олав Аварсалу.
Инспекция окружающей среды выделяет много ресурсов на проверку жалоб людей, сказал директор ведомства Олав Аварсалу.
Приводим интервью с ним в сокращенном виде. Полностью читайте тут.
На нашу встречу вы прибыли прибыли в Таллинн из Пярну на мотоцикле. Инспекция окружающей среды работает там уже год. Этот переезд был разумным решением?
И так, и эдак. С точки зрения состояния организации от этого больше проблем. В то же время я пытаюсь смотреть глобально: у нас в Пярну есть счастливые люди, и, быть может, это сигнал, что не нужно все срочно переезжать в Таллинн, чтобы получить работу.
Какие проблемы возникли ввиду переезда?
Многие предприятия и учреждения сталкиваются с трудностями — как удержать людей, ведь знания стоят очень дорого. Перевод заведения куда-либо в рамках кампании означает, что ты от этих людей отказываешься. Тех, кто готов переехать в Пярну — очень мало.
От многих вы были вынуждены отказаться?
Точно и не вспомню, менее десяти человек. Из Таллинна ушло больше, с частью договорились, что они не должны переезжать в Пярну, а могут работать откуда-нибудь их другого места. Людям можно было бы дать больше времени как на работу, так и на частную жизнь. Те, кто ездит в Таллинн на работу из других мест, тратят на дорогу время зап счет своей частной жизни. Быть может, таким образом их баланс частной и рабочей жизни станет лучше.
В марте Инспекцию окружающей среды посетили международные оценщики. На конечном слайде в резюме — всего лишь одна фраза: very impressive (рус. впечатлило — прим. ред.). Как-то критиковали?
Можно сказать, что никакой удивительной критики нас не было — обо всех своих недочетах мы и сами знаем. Быть может, мы не всегда знаем решения. Они привели примеры других стран, сравнивая, мы поняли, что у нас есть некоторые вещи, которые можно делать иначе.
В каких областях у нас больше всего проблем в плане использования окружающей среды?
Если рассматривать долгосрочный тренд, мы движемся в верном направлении. То, что у нас открыты границы, и предпринимательство — сравнительно либерально, увеличивает риск злоупотребления. Мы видим весьма остро стоящую проблему в сфере отходов и в некоторых сферах еще.
За последние годы — какое самое значимое нарушение в области окружающей среды?
Это не история последнего года, но мы занимаемся случаем загрязнения в Сонда и Тапа в 217 году. Это был случай на железной дороге, когда цистерны дали течь. Я бы сказал, что это, быть может, вообще наикрупнейшее загрязнение среды в истории Эстонии.
Люди все больше жалуются в инспекцию на плохой воздух. Что с ним не так?
На самом деле — ничего. Меняются ожидания людей. По сравнению с Европой или иными развитыми странами у нас очень чистый воздух. Есть локальные проблемы, в плане них мы не говорим о плохом качестве воздуха, а о запахах — это разные вещи. Вопрос о качестве воздуха стоял бы, если бы загрязнение было опасно для здоровья и жизни людей. Просто не нравится и тревожит запах.
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