07.05.2019, 08:43

Глава инспекции окружающей среды — о переезде ведомства в Пярну, экологических проблемах и чистоте воздуха

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rus.delfi.ee
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Keskkonnainspektsiooni juht Olav Avarsalu
Keskkonnainspektsiooni juht Olav AvarsaluFoto: Madis Veltman

Инспекция окружающей среды выделяет много ресурсов на проверку жалоб людей, сказал директор ведомства Олав Аварсалу.

Приводим интервью с ним в сокращенном виде. Полностью читайте тут.

На нашу встречу вы прибыли прибыли в Таллинн из Пярну на мотоцикле. Инспекция окружающей среды работает там уже год. Этот переезд был разумным решением?

И так, и эдак. С точки зрения состояния организации от этого больше проблем. В то же время я пытаюсь смотреть глобально: у нас в Пярну есть счастливые люди, и, быть может, это сигнал, что не нужно все срочно переезжать в Таллинн, чтобы получить работу.

Какие проблемы возникли ввиду переезда?

Многие предприятия и учреждения сталкиваются с трудностями — как удержать людей, ведь знания стоят очень дорого. Перевод заведения куда-либо в рамках кампании означает, что ты от этих людей отказываешься. Тех, кто готов переехать в Пярну — очень мало.

От многих вы были вынуждены отказаться?

Точно и не вспомню, менее десяти человек. Из Таллинна ушло больше, с частью договорились, что они не должны переезжать в Пярну, а могут работать откуда-нибудь их другого места. Людям можно было бы дать больше времени как на работу, так и на частную жизнь. Те, кто ездит в Таллинн на работу из других мест, тратят на дорогу время зап счет своей частной жизни. Быть может, таким образом их баланс частной и рабочей жизни станет лучше.

В марте Инспекцию окружающей среды посетили международные оценщики. На конечном слайде в резюме — всего лишь одна фраза: very impressive (рус. впечатлило — прим. ред.). Как-то критиковали?

Можно сказать, что никакой удивительной критики нас не было — обо всех своих недочетах мы и сами знаем. Быть может, мы не всегда знаем решения. Они привели примеры других стран, сравнивая, мы поняли, что у нас есть некоторые вещи, которые можно делать иначе.

В каких областях у нас больше всего проблем в плане использования окружающей среды?

Если рассматривать долгосрочный тренд, мы движемся в верном направлении. То, что у нас открыты границы, и предпринимательство — сравнительно либерально, увеличивает риск злоупотребления. Мы видим весьма остро стоящую проблему в сфере отходов и в некоторых сферах еще.

За последние годы — какое самое значимое нарушение в области окружающей среды?

Это не история последнего года, но мы занимаемся случаем загрязнения в Сонда и Тапа в 217 году. Это был случай на железной дороге, когда цистерны дали течь. Я бы сказал, что это, быть может, вообще наикрупнейшее загрязнение среды в истории Эстонии.

Люди все больше жалуются в инспекцию на плохой воздух. Что с ним не так?

На самом деле — ничего. Меняются ожидания людей. По сравнению с Европой или иными развитыми странами у нас очень чистый воздух. Есть локальные проблемы, в плане них мы не говорим о плохом качестве воздуха, а о запахах — это разные вещи. Вопрос о качестве воздуха стоял бы, если бы загрязнение было опасно для здоровья и жизни людей. Просто не нравится и тревожит запах.

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