Глава инспекции окружающей среды — о переезде ведомства в Пярну, экологических проблемах и чистоте воздуха

Приводим интервью с ним в сокращенном виде. Полностью читайте тут.

На нашу встречу вы прибыли прибыли в Таллинн из Пярну на мотоцикле. Инспекция окружающей среды работает там уже год. Этот переезд был разумным решением?

И так, и эдак. С точки зрения состояния организации от этого больше проблем. В то же время я пытаюсь смотреть глобально: у нас в Пярну есть счастливые люди, и, быть может, это сигнал, что не нужно все срочно переезжать в Таллинн, чтобы получить работу.

Какие проблемы возникли ввиду переезда?

Многие предприятия и учреждения сталкиваются с трудностями — как удержать людей, ведь знания стоят очень дорого. Перевод заведения куда-либо в рамках кампании означает, что ты от этих людей отказываешься. Тех, кто готов переехать в Пярну — очень мало.

От многих вы были вынуждены отказаться?

Точно и не вспомню, менее десяти человек. Из Таллинна ушло больше, с частью договорились, что они не должны переезжать в Пярну, а могут работать откуда-нибудь их другого места. Людям можно было бы дать больше времени как на работу, так и на частную жизнь. Те, кто ездит в Таллинн на работу из других мест, тратят на дорогу время зап счет своей частной жизни. Быть может, таким образом их баланс частной и рабочей жизни станет лучше.