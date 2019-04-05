05.04.2019, 20:10

ФОТО: Защитники животных предостерегает владельцев собак от разбросанного по земле крысиного яда

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rus.delfi.ee
EST 10
Projekt Käpp ja Käsi
Foto on illustratiivneFoto: Priit Simson

Союз защиты животных предостерегает владельцев собак от крысиного яда, который может быть разбросан по земле в районе Лаагри.

Союз просит людей, если они видят, что кто-то разбрасывает яд, запечатлеть это таким образом, чтобы можно было установить личность этого человека, и сообщить в полицию. Также хорошо бы не оставлять яд на земле и убрать его.

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