05.04.2019, 20:10
ФОТО: Защитники животных предостерегает владельцев собак от разбросанного по земле крысиного яда(4)
Союз защиты животных предостерегает владельцев собак от крысиного яда, который может быть разбросан по земле в районе Лаагри.
Союз защиты животных предостерегает владельцев собак от крысиного яда, который может быть разбросан по земле в районе Лаагри.
Союз просит людей, если они видят, что кто-то разбрасывает яд, запечатлеть это таким образом, чтобы можно было установить личность этого человека, и сообщить в полицию. Также хорошо бы не оставлять яд на земле и убрать его.
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