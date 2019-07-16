16.07.2019, 12:02

ФОТО: Вкусно и полезно! Вот какой урожай морошки собрали в Козе


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ФОТО: Вкусно и полезно! Вот какой урожай морошки собрали в Козе
Foto: Andres Eilart

Maaleht показывает, какой урожай морошки собрали пошедшие в лес за ягодами люди близ Козе.

Foto: Andres Eilart
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