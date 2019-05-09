09.05.2019, 13:10
ФОТО: В Пярнумаа фура сбила аиста, водитель бросил птицу умирать на дороге
8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.
8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.
Птица пострадала в результате удара от фуры. Водитель же скрылся с места происшествия.
Спасатели доставили аиста в клинику для животных и передали ветеринарам.
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