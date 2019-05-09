09.05.2019, 13:10

ФОТО: В Пярнумаа фура сбила аиста, водитель бросил птицу умирать на дороге


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пярнумаа фура сбила аиста, водитель бросил птицу умирать на дороге
Foto: Pärnu-Jaagupi päästekomando

8 мая в 11:37 спасатели получили вызов в деревню Либатсе в Пярнумаа, где был травмирован аист.

Птица пострадала в результате удара от фуры. Водитель же скрылся с места происшествия.

Спасатели доставили аиста в клинику для животных и передали ветеринарам.

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