ФОТО: Сумасшедший глухарь взял в заложники автомобиль лесников

Специалисты из RMK надеятся, что в карьерном комплекс Сиргала-Вийвиконна в Ида-Вирумаа скоро появятся и другие "нормальные" глухари.

Однако тут нет особых причин для радости — глухари переселяются в карьер не из-за того, что он стал подходящим для обитания, а потому что в других местах все еще хуже.