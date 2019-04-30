ФОТО: Северные и восточные ветры осушили побережье — не помешает ли это движению паромов?

По словам старшего научного сотрудника Института морских систем ТТУ Тармо Кыутса, за снижением уровня воды стоит влияние области высокого давления, то есть ветры северных и восточных направлений, которые дуют с 10 апреля.

По словам Кыутса, ничего необычного в оголившихся берегах нет. "Это довольно обычно в нынешнее время года, нет причины беспокоиться", — говорит старший научный сотрудник.

Кыутс признает, что в случае, если уровень воды упадет уже до -70 сантиметров, может быть нарушено движение судов на Вяйнамери, главным образом судовой маршрут на Хийумаа.

Ожидается ли такая ситуация в ближайшее время, Кыутс прогнозировать не может. "Мы делаем прогноз уровня моря за 48 часов. Все зависит от движения областей высокого и низкого давления", — признает он. Вода ожидается обратно тогда, когда ветер опять повернет на юг и юго-запад.

Тармо Кыутс вспоминает, что год назад ситуация была гораздо серьезнее. "В феврале-марте уровень воды в Вяйнамери на месяц упал очень низко, тогда почти на 20 сантиметров ниже, чем сейчас", — говорит он.

Кярдла:

Harri Rinne





Harri Rinne

Пирита:

Foto: Andres Putting





Foto: Andres Putting





Foto: Andres Putting





Foto: Andres Putting

Кихну: