28.12.2020, 20:55

ФОТО | Сегодня ночью в небе над Кохтла-Ярве наблюдалось редкое природное явление


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<span color="#201F1E" style="font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;">ФОТО | Сегодня ночью в небе над Кохтла-Ярве наблюдалось редкое природное явление</span>
Фото читателя Delfi

Сегодня, 28 декабря, ночью в 00:10 в небе над Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города было гало - огромный диск вокруг Луны.

"Я подобный феномен вижу второй раз в жизни, первый раз увидела 7 марта 2020 года", - написала Ингрид (наша читательница из Кохтла-Ярве), предоставившая и фотографии этого природного явления.

Гало - это оптический феномен, вызванный ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км.


Фото читателя Delfi


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