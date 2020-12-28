28.12.2020, 20:55
ФОТО | Сегодня ночью в небе над Кохтла-Ярве наблюдалось редкое природное явление
Сегодня, 28 декабря, ночью в 00:10 в небе над Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города было гало - огромный диск вокруг Луны.
Сегодня, 28 декабря, ночью в 00:10 в небе над Кохтла-Ярве в Ахтмеской части города было гало - огромный диск вокруг Луны.
"Я подобный феномен вижу второй раз в жизни, первый раз увидела 7 марта 2020 года", - написала Ингрид (наша читательница из Кохтла-Ярве), предоставившая и фотографии этого природного явления.
Гало - это оптический феномен, вызванный ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км.
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