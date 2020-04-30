ФОТО: С Таллиннской телебашни Финляндию видно намного лучше, чем до коронакризиса

На прошлой неделе издание Helsingin Sanomat написало, что с финского побережья при хорошей погоде отлично видно Таллинн. Например, фотограф Лейф Росас, находясь возле маяка в Хельсински, запечатлел Таллиннскую телебашню.

Фотограф Delfi Андрес Путтинг решил поступить обратным образом. Несмотря на то, что для посетителей башня сейчас закрыта, для Путтинга было сделано исключение. Смотрите результаты в галерее!

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