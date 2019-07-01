01.07.2019, 19:31

ФОТО: Полное поле лиловых цветов и жужжание пчел. О каком растении речь?

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rus.delfi.ee
EST 5
Galerii: 10 pilti
Harilik keerispea Foto: Argo Ingver

Фотограф издания Maaleht запечатлел большое поле, полное красивых цветов — фацелий обыкновенных.

Фацелия — медоносное растение, поэтому на поле было очень много пчел. Также ее выращивают как промежуточную культуру.

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