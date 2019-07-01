ФОТО: Полное поле лиловых цветов и жужжание пчел. О каком растении речь?

Фотограф издания Maaleht запечатлел большое поле, полное красивых цветов — фацелий обыкновенных.
Фацелия — медоносное растение, поэтому на поле было очень много пчел. Также ее выращивают как промежуточную культуру.
Фотограф издания Maaleht запечатлел большое поле, полное красивых цветов — фацелий обыкновенных.
Фацелия — медоносное растение, поэтому на поле было очень много пчел. Также ее выращивают как промежуточную культуру.
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