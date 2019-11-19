ФОТО | На ферме в волости Элва спасли застрявшего в навозной жиже волка

Вчера утром в 10:30 в Центр тревоги сообщили, что в жижесборнике на ферме в деревне Коопси волости Элва находится волк.
Вдобавок к спасателям позвали на помощь местного охотника, на резиновой лодке которого застрявшее в навозной жиже и переохлажденное слабое животное удалось живым доставить на твердую землю.
Безопасно достать волка помог входящий в снаряжение спасателей специальный силок с древком. Животное сначала положили в кузов автомобиля охотника с крышей и позднее передали приехавшим на место работникам Департамента окружающей среды. Работники департамента поместили волка в клетку и увезли с собой для дополнительного обследования.
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