ФОТО | На ферме в волости Элва спасли застрявшего в навозной жиже волка

Вдобавок к спасателям позвали на помощь местного охотника, на резиновой лодке которого застрявшее в навозной жиже и переохлажденное слабое животное удалось живым доставить на твердую землю.

Безопасно достать волка помог входящий в снаряжение спасателей специальный силок с древком. Животное сначала положили в кузов автомобиля охотника с крышей и позднее передали приехавшим на место работникам Департамента окружающей среды. Работники департамента поместили волка в клетку и увезли с собой для дополнительного обследования.