28.02.2019, 18:50
ФОТО: На берегу озера Пылва десятки деревьев оказались погрызены бобрами
Картина, которая открывается на берегу озера Пылва, поражает: десятки деревьев оказались погрызены бобрами, пишет Maaleht со ссылкой на Lõunaleht .
Картина, которая открывается на берегу озера Пылва, поражает: десятки деревьев оказались погрызены бобрами, пишет Maaleht со ссылкой на Lõunaleht .
Местные отмечают, что бобры живут здесь уже давно, но до этого момента их активность была куда более скромной.
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