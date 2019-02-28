28.02.2019, 18:50

ФОТО: На берегу озера Пылва десятки деревьев оказались погрызены бобрами


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: На берегу озера Пылва десятки деревьев оказались погрызены бобрами
Foto: Janika Usin

Картина, которая открывается на берегу озера Пылва, поражает: десятки деревьев оказались погрызены бобрами, пишет Maaleht со ссылкой на Lõunaleht .

Местные отмечают, что бобры живут здесь уже давно, но до этого момента их активность была куда более скромной.

Foto: Janika Usin


Foto: Janika Usin
Читайте также: