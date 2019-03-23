ФОТО и ВИДЕО: Родился в рубашке! Спасатели помогли заблудившемуся в Кадриорге бобру

”Сообщения поступили из нескольких мест. Его заметили еще у D-терминала Tallink. Также мы получили видео, где видно, что борб находится на Нарвском шоссе и переходит дорогу возле здания ”Черный лебедь””. Союз пишет, что эти места очевидно являются не самыми лучшими для проживания животного, поэтому специалисты незамедлительно поспешили на помощь.

”Родившемуся в рубашке бобру, несмотря на интенсивное движение на Нарвском шоссе, удалось перейти дорогу, и плюхнуться в канал парка Кадриорг. К сожалению, это искусственный водоем, у которого высокие бетонные стены, да и сам парк, вероятно, — не лучшее место жительства для бобра”, — отмечает союз.

В итоге животное было поймано спасателями и доставлено в естественную среду обитания.