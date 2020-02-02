02.02.2020, 16:48

ФОТО И ВИДЕО | По недавно обнаруженному древнему кладбищу в Каламая шныряют лисы


EST
ФОТО И ВИДЕО | По недавно обнаруженному древнему кладбищу в Каламая шныряют лисы
Elvi Sobolev

Пару недель назад любителей истории потрясла новость о том, что в Каламая в ходе строительных работ обнаружили редкое место захоронения. Но под покровом ночи на этой стройплощадке суетятся не археологи, а наши четвероногие друзья — лисы.

Гулявшие в Каламая молодые люди прислали Maaleht фотографии и видео.

Elvi Sobolev


Elvi Sobolev
Читайте также: