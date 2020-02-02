ФОТО И ВИДЕО | По недавно обнаруженному древнему кладбищу в Каламая шныряют лисы

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Elvi Sobolev

Пару недель назад любителей истории потрясла новость о том, что в Каламая в ходе строительных работ обнаружили редкое место захоронения. Но под покровом ночи на этой стройплощадке суетятся не археологи, а наши четвероногие друзья — лисы.