02.02.2020, 16:48
ФОТО И ВИДЕО | По недавно обнаруженному древнему кладбищу в Каламая шныряют лисы
Пару недель назад любителей истории потрясла новость о том, что в Каламая в ходе строительных работ обнаружили редкое место захоронения. Но под покровом ночи на этой стройплощадке суетятся не археологи, а наши четвероногие друзья — лисы.
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