23.07.2019, 08:35
ФОТО и ВИДЕО: А вы знаете, что это? Мужчина отправился на пробежку и увидел на дороге "монстра"(1)
В пятницу вечером читателю Delfi Андресу Алласе в Вильяндимаа открылась необычная картина. Сначала ему показалось, что на дороге лежит мертвый дождевой червь, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это целая рента ратных червей.
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