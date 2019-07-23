ФОТО и ВИДЕО: А вы знаете, что это? Мужчина отправился на пробежку и увидел на дороге "монстра"

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В пятницу вечером читателю Delfi Андресу Алласе в Вильяндимаа открылась необычная картина. Сначала ему показалось, что на дороге лежит мертвый дождевой червь, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это целая рента ратных червей.