12.07.2020, 15:21

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ RUSDELFI | Кроваво-алый закат в Пирита


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Galerii: 11 pilti
Päikeseloojang Pirital 10.07.20 Foto: Marina Viktorova

Читательница RusDelfi прислала в редакцию фотографии заката, сделанные 10 июля на городском пляже и променаде Пирита. Смотрите галерею!

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