ФОТО читателя Delfi: В лесах Харьюмаа созрела голубика. Она очень полезна!

Я – журналист EST

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Читатель Delfi Юрий Бадмаев прислал в редакцию фотографию и сообщил, что в лесах Харьюмаа уже созрела голубика.