01.08.2019, 07:40
ФОТО читателя Delfi: В лесах Харьюмаа созрела голубика. Она очень полезна!
Читатель Delfi Юрий Бадмаев прислал в редакцию фотографию и сообщил, что в лесах Харьюмаа уже созрела голубика.
Читатель Delfi Юрий Бадмаев прислал в редакцию фотографию и сообщил, что в лесах Харьюмаа уже созрела голубика.
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