01.08.2019, 07:40

ФОТО читателя Delfi: В лесах Харьюмаа созрела голубика. Она очень полезна!


Я – журналист
EST
ФОТО читателя Delfi: В лесах Харьюмаа созрела голубика. Она очень полезна!
Lugeja foto

Читатель Delfi Юрий Бадмаев прислал в редакцию фотографию и сообщил, что в лесах Харьюмаа уже созрела голубика.

Читатель отмечает, что ягода очень полезна для здоровья.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: