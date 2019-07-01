ФОТО читателя Delfi: Настоящая эстонская уточка

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой изображена утка. На снимке очень хорошо видно, что окрас перьев на ее крыле "выполнен" в цветах флага ЭР.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой изображена утка. На снимке очень хорошо видно, что окрас перьев на ее крыле "выполнен" в цветах флага ЭР.
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