01.07.2019, 13:50

ФОТО читателя Delfi: Настоящая эстонская уточка

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rus.delfi.ee
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ФОТО читателя Delfi: Настоящая эстонская уточка
Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой изображена утка. На снимке очень хорошо видно, что окрас перьев на ее крыле "выполнен" в цветах флага ЭР.

"Эстонская уточка", — подписал свою фотографию читатель.

Lugeja foto
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