Фермеры поражены эффектом отпугивающей летальной охоты на гусей: такого никто не ожидал

"В этом году они боятся намного больше и часто даже не надо выстрел делать. завидя знакомую машину, они уже за 500 метров взлетают и исчезают", — пояснил Алго.
400 000 гусей
Нынешний эксперимент с летальной охотой затрагивает 30 зон в уездах Тартумаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа с 76-ю полями и лугами. Ко вторнику наблюдения показали, что численность птиц составила 382 766 птиц, в одной стае - порядка 300 особей.
В общей сложности для отпугивания произвели 1238 выстрелов, из них 311 - в рамках охоты. Из 30 зон, где летальный отстрел разрешен, его осуществили на 25-ти, подбиты более 80 белолобых казарок и гусей-гуменников. На одном поле за один день можно подстрелить до 10 особей.
Гусь должен бояться
"Когда прилетают новые стаи, то поначалу они, конечно, не боятся, но если сделаешь один-два выстрела, да еще и кого-то подстрелишь, то им сразу ясно, что не стоит рисковать. Свинец — единственная вещь, к которой они не привыкают. Способны учиться лишь ценой жизни своих товарищей", — отмечает Алго.
Так как окрестности Выртсъярв больше для них не безопасны, то гусей стали больше замечать близ Тарту и в других частях Южной Эстонии. Алго надеется, что возможность летальной охоты на птиц расширится на всю страну.
Радость хуторян от эффективного средства понятна, ведь численность гусей только растет. еще шесть-семь лет назад от них не было такого вреда. "Сейчас земля постоянно черная, последние пару лет мы не могли собрать сено первых посевов — гуси все съедали", — признает агроном серьезность ситуации.
Но риска, что теперь всех гусей перестреляют или они не успеют вывести птенцов, в случае наличия в стране сотен тысяч птиц, точно нет. По словам Алго, в их краях за эти три недели подстрелили всего около 20 гусей.