25.04.2019, 10:11

Фермеры поражены эффектом отпугивающей летальной охоты на гусей: такого никто не ожидал

 (15)
Свинец — единственная вещь, к которой они не привыкают
Рейн Раудвере, Maaleht, редактировал Дмитрий Кукушкин
Рейн Раудвере, Maaleht, редактировал Дмитрий Кукушкин
EST
Маргус Алго, агроном фермы Ранна, с двустволкой во время отпугивающей летальной охоты на гусей в поле
Маргус Алго, агроном фермы Ранна, с двустволкой во время отпугивающей летальной охоты на гусей в полеArgo Ingver

Опыт работников сельского хозяйства в районе озера Выртсъярв от первых трех недель, когда стало можно отпугивать стаи гусей с полей посредством летальной охоты на них, показал — опасность превратиться в жаркое самым лучшим образом удерживает голодных пернатых подальше от посевов.

Маргус Алго, работающий агрономом на ферме Ranna Farm OÜ неподалеку от Выртсъярв, не скрывает удивления от результатов впервые в этом году разрешенной отпугивающей охоты на гусей.


"Это все-таки довольно поразительно", — отмечает он. "Верил, что если какую-то птицу подстрелить на поле, то это как-то влияет, но чтобы так хорошо, такого точно предвидеть не мог".
Хотя гуси прилетели еще в середине марта, охотиться на них на полях в качестве пилотного проекта разрешили с 1 апреля. В районе охотничьего общества Сангла таких полей всего четыре. Ежедневно дежурит один охотник, регулярно совершающий обход полей. Так как угодья рядом с озером, то и риск налета кормящихся, а на самом деле, разоряющих посевы стай диких птиц, выше.
Внимание охотников и земледельцев направлено на два "часа пик" деятельности гусей: утром они прилетают с озера на поля после 6 часов, а после отпугивания снова возвращаются около половины шестого вечера. По возможности кормятся пару часов и потом опять летят на воду.

По словам Алго, раньше было по-другому — так как у птиц не было никакого страха, то после распугивания они перелетали с одного поля на другое и не вообще собирались убираться. Часто подпускали людей к себе даже до 40 метров. Если делал хлопок или выстрел в воздух, то те, кто были от тебя за 40 метров, перелетали за 60.

Действовал только более громкий звук, но и то лишь на короткое время.

"В этом году они боятся намного больше и часто даже не надо выстрел делать. завидя знакомую машину, они уже за 500 метров взлетают и исчезают", — пояснил Алго.

400 000 гусей
Нынешний эксперимент с летальной охотой затрагивает 30 зон в уездах Тартумаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа с 76-ю полями и лугами. Ко вторнику наблюдения показали, что численность птиц составила 382 766 птиц, в одной стае  - порядка 300 особей.

В общей сложности для отпугивания произвели 1238 выстрелов, из них 311 - в рамках охоты. Из 30 зон, где летальный отстрел разрешен, его осуществили на 25-ти, подбиты более 80 белолобых казарок и гусей-гуменников. На одном поле за один день можно подстрелить до 10 особей.

Гусь должен бояться

"Когда прилетают новые стаи, то поначалу они, конечно, не боятся, но если сделаешь один-два выстрела, да еще и кого-то подстрелишь, то им сразу ясно, что не стоит рисковать. Свинец — единственная вещь, к которой они не привыкают. Способны учиться лишь ценой жизни своих товарищей", — отмечает Алго.

Так как окрестности Выртсъярв больше для них не безопасны, то гусей стали больше замечать близ Тарту и в других частях Южной Эстонии. Алго надеется, что возможность летальной охоты на птиц расширится на всю страну.

Радость хуторян от эффективного средства понятна, ведь численность гусей только растет. еще шесть-семь лет назад от них не было такого вреда. "Сейчас земля постоянно черная, последние пару лет мы не могли собрать сено первых посевов — гуси все съедали", — признает агроном серьезность ситуации.

Но риска, что теперь всех гусей перестреляют или они не успеют вывести птенцов, в случае наличия в стране сотен тысяч птиц, точно нет. По словам Алго, в их краях за эти три недели подстрелили всего около 20 гусей.

Читайте также: