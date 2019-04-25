Фермеры поражены эффектом отпугивающей летальной охоты на гусей: такого никто не ожидал

Маргус Алго, работающий агрономом на ферме Ranna Farm OÜ неподалеку от Выртсъярв, не скрывает удивления от результатов впервые в этом году разрешенной отпугивающей охоты на гусей.



"Это все-таки довольно поразительно", — отмечает он. "Верил, что если какую-то птицу подстрелить на поле, то это как-то влияет, но чтобы так хорошо, такого точно предвидеть не мог".

Хотя гуси прилетели еще в середине марта, охотиться на них на полях в качестве пилотного проекта разрешили с 1 апреля. В районе охотничьего общества Сангла таких полей всего четыре. Ежедневно дежурит один охотник, регулярно совершающий обход полей. Так как угодья рядом с озером, то и риск налета кормящихся, а на самом деле, разоряющих посевы стай диких птиц, выше.

Внимание охотников и земледельцев направлено на два "часа пик" деятельности гусей: утром они прилетают с озера на поля после 6 часов, а после отпугивания снова возвращаются около половины шестого вечера. По возможности кормятся пару часов и потом опять летят на воду.

По словам Алго, раньше было по-другому — так как у птиц не было никакого страха, то после распугивания они перелетали с одного поля на другое и не вообще собирались убираться. Часто подпускали людей к себе даже до 40 метров. Если делал хлопок или выстрел в воздух, то те, кто были от тебя за 40 метров, перелетали за 60.

Действовал только более громкий звук, но и то лишь на короткое время.