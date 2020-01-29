Эстонская палата экологических объединений: созданию атомной электростанции будут сопутствовать заметные риски

Эстонская палата экологических объединений (EKO) считает, что размещение в Эстонии маленького реактора III+ поколения прибавит экологических проблем, а не поможет их решить.

Приведём некоторые важнейшие риски, которые бы сопутствовали планируемому ”Fermi Energia” модульному реактору III+ поколения:

1. В Эстонии пришлось бы захоронять радиоактивные отходы с опасным для жизни уровнем излучения, безопасность которых государству пришлось бы гарантировать за свой счёт и на тысячи лет.

2. История показывает, что опасность крупных катастроф всегда существует на атомных электростанциях II и III поколений. Хотя на соседних с Эстонией территориях уже есть атомные электростанции, создание новой местной электростанции увеличило бы риск несчастного случая.

3. Для поддержания работы атомной электростанции мы должны закупать ядерное топливо, технологии и знания. Это сделало бы нас постоянно зависимыми от внешних поставщиков, также такое решение не является разумным с учётом наличия местных ресурсов восстанавливаемой энергии.

4. Создание атомной электростанции означает для государства больше, чем просто выдача разрешения на строительство. Это потребует реорганизации и поисков ресурсов во многих областях, от новых законов и обучения чиновников до создания обеспечивающей безопасность инфраструктуры и возникновения первичной осознанности жителей. Такой расход на создание возможностей для одного производителя электричества непропорционален и нежелателен для государства, и следует сосредоточиться на уже используемых решениях восстанавливаемой энергии.