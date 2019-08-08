Эксперты ООН: все больше жителей Земли будут голодать

Картина получается мрачная — хотя авторы доклада из IPCC подчеркивают, что их рекомендации могут помочь избежать хотя бы худшего сценария. "Надеюсь, что доклад повлияет на то, как люди будут использовать поверхность планеты с учетом климатических изменений, и подвигнет политиков к тому, чтобы поддерживать долговременное использование почв и устойчивость системы производства продуктов питания", — рассказал DW Алишер Мирзабаев, один из авторов доклада IPCC.

"Поглотители" CO2 и прочие союзники человека



Почва и леса являются идеальными союзниками человека в борьбе с изменением климата. Они выполняют функцию поглотителей углекислого газа и препятствуют увеличению выбросов CО2 в атмосферу. Но, как указывает Баррон Джозеф Орр, ведущий эксперт Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, неумелое управление ресурсами изменило ситуацию с точностью до наоборот, в результате чего эти территории становятся основными факторами, вызывающими изменение климата.

Так, около 70% суши, не занятой льдами, уже используется для выращивания продуктов питания, производства одежды и топлива, а также для проживания и прочих потребностей человека. Все это приводит к выбросу в атмосферу до четверти всех парниковых газов — прежде всего из-за расчистки земель для целей животноводства и выращивания зерновых культур. В целом, на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете.

При этом часто игнорируют тот факт, что такие экосистемы как луга или саванны являются ключевыми для стабильного климата. Эти обширные территории, которые обычно лишены деревьев и кустарников, выполняют функции поглотителей углекислого газа. Кроме того, они позволяют проводить выпас крупного скота без уничтожения лесов. Но тенденция к превращению этих территорий в посевные площади для зерновых приводит к масштабному росту выброса углекислого газа в атмосферу. "В то время, как все обеспокоены лесами, неотложного внимания требуют саванны и луга", — говорит Жуан Кампари из Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Производство продуктов питания и климат



Новый доклад ученых также поясняет, каким образом имеющаяся сейчас модель производства продуктов питания усиливает изменение климата — и в то же время является жертвой этих изменений. Так, ожидается сокращение урожая зерновых культур — и соответствующий рост цен на эти культуры. Цены на злаковые к 2050 году могут вырасти на 29%, подсчитали авторы доклада IPCC. Только в США в случае, если выброс в атмосферу парниковых газов продолжит расти прежними темпами, в течение ближайших 60 лет климатические изменения могут снизить производство зерновых культур и соевых бобов на 80%.

Кроме того, повышенное содержание в атмосфере CO2 негативно влияет на качество продуктов питания, уменьшая их питательную ценность. Уже сейчас, по подсчетам ученых, 821 млн человек на планете страдают от голода, а 1,5 млрд не получают с пищей необходимые человеку микроэлементы вроде железа или цинка.

Пора менять отношение к климату



Доклад IPCC призван не только предупредить об опасности, но и побудить человечество к действиям — а также напомнить, что шанс еще есть. Хотя меры, которые нужно принять, различаются от региона к региону, основные шаги везде одинаковы: оптимизация в цепочке выращивания и производства продуктов питания и реабилитация более 2 млрд гектаров почв, подвергшихся деградации. "Нужно остановить уничтожение лесов и использование все новых и новых земель для сельского хозяйства", — требует Жуан Кампари из WWF.

Еще один шаг, который актуален для всех регионов планеты — отказ от выращивания монокультур на больших территориях. Необходимо вернуться к произрастанию рядом множества видов растений. Это улучшает способность почвы поглощать углекислый газ, предотвращает эрозию почв — да и просто повышает как урожайность, так и уровень жизни населения.

При этом, как отмечают эксперты, такие изменения невозможны без усилий со стороны политиков. Сегодня нужны уже конкретные действия, причем изменения должны происходить во всех сферах жизни общества, включая финансовый сектор и здравоохранение. "До сих пор существовало противоречие между попытками повысить уровень жизни в какой-нибудь стране и желанием сохранить окружающую среду, — подводит итог Кампари. — Но в 21 веке этого противоречия больше нет".