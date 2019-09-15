Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129 странах. Активисты напоминают о целях Парижского соглашения.
Сторонники молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывающего к защите климата, намерены 20 сентября устроить глобальную протестную акцию. Мероприятия ожидаются более чем в 2000 городах в 129 странах мира, следует из списка, опубликованного на сайте движения в воскресенье, 15 сентября.
В частности, в Германии запланировано более 400 акций и демонстраций, которые, по замыслу организаторов, охватят десятки городов. Ранее экоактивисты призвали отказаться от производства в ФРГ электроэнергии с помощью угля до 2030 года, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, а также полностью перейти на получение энергии из возобновляемых источников к этому сроку. Кроме того, в Германии следует еще до конца текущего года ввести экологический налог на выбросы парниковых газов, считают активисты.
Свыше полумиллиона человек присоединялись в ФРГ к прежним глобальным акциям
Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте текущего года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.
Участники будущей забастовки особо выделяют необходимость выполнять Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году. Оно ставит цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.
Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Ставшая их инициатором шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг в середине августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.
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