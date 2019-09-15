Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября

Сторонники молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывающего к защите климата, намерены 20 сентября устроить глобальную протестную акцию. Мероприятия ожидаются более чем в 2000 городах в 129 странах мира, следует из списка, опубликованного на сайте движения в воскресенье, 15 сентября.

В частности, в Германии запланировано более 400 акций и демонстраций, которые, по замыслу организаторов, охватят десятки городов. Ранее экоактивисты призвали отказаться от производства в ФРГ электроэнергии с помощью угля до 2030 года, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, а также полностью перейти на получение энергии из возобновляемых источников к этому сроку. Кроме того, в Германии следует еще до конца текущего года ввести экологический налог на выбросы парниковых газов, считают активисты.

Свыше полумиллиона человек присоединялись в ФРГ к прежним глобальным акциям

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте текущего года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.

Участники будущей забастовки особо выделяют необходимость выполнять Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году. Оно ставит цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.