Достойное завершение рекордного сезона: в государственном лесу начались осенние посадки

RMK обновляет в государственном лесу все территории сплошной вырубки, чтобы заложить основу для нового поколения леса. Львиная доля лесных растений высаживается весной, а с 2012 года в меньшей степени посадки ведутся и осенью. В течение двух недель сентября будет высажен один миллион саженцев ели с открытой корневой системой. Вместе с осенней посадкой будет достигнуто рекордное количество — 22,7 миллиона высаженных растений. Из них 10,5 миллиона — сосны, 9,6 миллиона — ели, 2,45 миллиона — березы и 0,14 миллиона — саженцы ольхи.

По словам руководителя лесоводческого отдела RMK Тоомаса Вяэта, результаты осенних посадок прошлых девяти лет были хорошими. ”Осенним посадкам благоприятствует достаточная влажность и более прохладная погода. Кроме того, осенние посадки помогают распределить нагрузку в быстрый период весенних посадок, когда за пару месяцев высаживается более 20 миллионов растений. В случае осенних посадок хорошее планирование лесоводческих работ еще важнее, поскольку сажать можно на участки с минеральной почвой, что снижает опасность замерзания”.

Вяэт добавил, что помимо погодных условий, осень — подходящее время для лесовосстановления в тех областях, где весной работа не может быть проведена по причине временных ограничений, обусловленных весенним сезоном гнездования или местами обитания охраняемых видов. Также в соответствии с договоренностями с местными сообществами этой осенью будет высажено 20 000 растений на участках повышенного публичного интереса.

В последние годы RMK расширил облесение и тех территорий, на которых лесов никогда раньше не было — малоценных лугов, карьеров, кустарниковых зарослей. В этом году будет засажено до 500 гектаров таких территорий. Из них 36 гектаров обновлены в районах, где ручная высадка была затруднена по причине природных условий. Поэтому работы выполнялись с применением машинной посадки, при которой подготовка почвы и посадка выполняются за один прием.

”Весенние работы по посадке прошли хорошо, несмотря на ограничения во всей цепочке процесса по причине чрезвычайной ситуации. Мы ввели особые требования как на складах растений, так и в лесу”, — сказал Вяэт и добавил, что учитывая весеннюю непредвиденную ситуацию, можно быть особенно довольным успешной работой и рекордным посадочным сезоном.