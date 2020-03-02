Детей Эстонии беспокоит экология

Конкурс, который проводится уже в третий раз, показывает, что дети Эстонии сопереживают ведущимся в обществе дебатам и проблемным вопросам. Всего на конкурс поступило более 130 изобретательских проектов. Почти 200 ребят из Эстонии старались вместе с родителями, бабушками и дедушками, а также учителями изобрести что-то интересное. Самому младшему изобретателю было всего три года.

”Очень приятно видеть, что ребята в Эстонии умеют мечтать и изобретать, а также очень отзывчивы ко всему, что происходит в мире. Половина всех поступивших на конкурс в этом году работ была связана с уборкой и сортировкой мусора, уходом и выращиванием растений и животных, а одна из работ напрямую касалась темы климатических изменений”, — сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц банка SEB Силле Халланг.

С десятью работами, вышедшими в финал, можно познакомиться здесь. 6 марта соберется жюри Конкурса изобретений и выберет пять лучших работ, которые будут направлены на всеобщее голосование. Авторы трех работ-победителей, которые будут выбраны в ходе общественного голосования, при поддержке банка SEB и фирмы airBaltic смогут вместе с семьями полететь в Лондон, Копенгаген или Берлин, чтобы найти вдохновение в расположенных там музеях технологий и изобретений. Победившая в конкурсе работа будет построена во всю величину в тематическом парке Страны Лотте и будет торжественно открыта 21 июня 2020 года.

На проводящийся уже в третий раз конкурс изобретателей, организуемый банком SEB и Страной Лотте, свои изобретения присылают почти 800 ребят из Эстонии.