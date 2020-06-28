Департамент окружающей среды обнаружил в воздухе радиоактивные ядерные частицы. Рейнсалу призвал установить источник радиации

Измеренные количества изотопов чрезвычайно малы и могут быть измерены только в лабораторных условиях.

Частицы нашли при анализе фильтров станции мониторинга излучения в Харку от 14-21 июня. Такие количества не представляют опасности для здоровья человека. Наблюдение за излучением в Эстонии действует круглосуточно.

Департаменту окружающей среды неизвестно происхождение изотопов. Такие же изотопы найдены также в воздухе Финляндии и Швеции.

Как передает RusERR, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что увеличение уровня радиоактивности, зарегистрированное в Северной Европе, безусловно, является антропогенным, и его источник должен быть определен.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя этот уровень не представляет угрозы для здоровья человека, с точки зрения международной безопасности и всех нас важно определить, что стоит за этим ростом", — прокомментировал в воскресенье Рейнсалу, по словам которого речь идет об антропогенном факторе.

Незначительное превышение уровня радиоактивных веществ в июне зарегистрировали датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции, при этом источник радиации пока не найден — анализы, собранные в разных местах, будут готовы к следующей неделе.