День полезных дел состоится 4 мая, команда ”Сделаем!” проводит толоку в Ботаническом саду уже сегодня

Данная толока призвана вдохновить жителей Эстонии участвовать в свершении больших и малых полезных дел 4 мая по всей стране. Сегодня утром в каталоге добрых дел ”Сделаем!” зарегистрировано более 1900 толок и 21000 участников, но во многих местах рабочих рук не хватает. Записаться на День полезных дел можно по адресу www.teemeara.ee/ru .

По словам руководителя Дня полезных дел Тармo Тюйра, предварительные толоки этой недели являются признаком того, что свершение полезных дел вот-вот достигнет своего апогея. ”Во многих местах уже приступили к необходимой работе, но единый День полезных дел ”Сделаем!” состоится в субботу, 4 мая, в первую субботу месяца”, — пояснил Тюйр. Он также добавил, что регистрация толок и участников продолжается на сайте www.teemeara.ee до вечера пятницы.

По традиции, в День полезных дел каждый сам решает, какую важную работу выполнить; приветствуются любые виды толок на благо вашего родного края! Команда ”Сделаем!” в этом году предлагает несколько новых идей. В сотрудничестве с Эстонским фондом песни и танца этой весной один из призывов к жителям страны — организовать толоки на пути следования огня, чтобы привести эти места в порядок. Также жителей Эстонии приглашают мастерить наружные домики, или шкафы, для книг, а также изучать первоцветы, чтобы помочь ученым Тартуского университета оценить видовое разнообразие и состояние природы Эстонии. Подробнее о первоцветах читайте на www.nurmenukk.ee.