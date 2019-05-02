День полезных дел состоится 4 мая, команда ”Сделаем!” проводит толоку в Ботаническом саду уже сегодня
Оргкоманда Дня полезных дел «Сделаем!» вместе с волонтерами проводят сегодня днем предварительную толоку в Таллинском ботаническом саду.
Оргкоманда Дня полезных дел «Сделаем!» вместе с волонтерами проводят сегодня днем предварительную толоку в Таллинском ботаническом саду.
Данная толока призвана вдохновить жителей Эстонии участвовать в свершении больших и малых полезных дел 4 мая по всей стране. Сегодня утром в каталоге добрых дел ”Сделаем!” зарегистрировано более 1900 толок и 21000 участников, но во многих местах рабочих рук не хватает. Записаться на День полезных дел можно по адресу www.teemeara.ee/ru .
По словам руководителя Дня полезных дел Тармo Тюйра, предварительные толоки этой недели являются признаком того, что свершение полезных дел вот-вот достигнет своего апогея. ”Во многих местах уже приступили к необходимой работе, но единый День полезных дел ”Сделаем!” состоится в субботу, 4 мая, в первую субботу месяца”, — пояснил Тюйр. Он также добавил, что регистрация толок и участников продолжается на сайте www.teemeara.ee до вечера пятницы.
По традиции, в День полезных дел каждый сам решает, какую важную работу выполнить; приветствуются любые виды толок на благо вашего родного края! Команда ”Сделаем!” в этом году предлагает несколько новых идей. В сотрудничестве с Эстонским фондом песни и танца этой весной один из призывов к жителям страны — организовать толоки на пути следования огня, чтобы привести эти места в порядок. Также жителей Эстонии приглашают мастерить наружные домики, или шкафы, для книг, а также изучать первоцветы, чтобы помочь ученым Тартуского университета оценить видовое разнообразие и состояние природы Эстонии. Подробнее о первоцветах читайте на www.nurmenukk.ee.
Все те, кто зарегистрировался на сайте ”Сделаем!” как организатор или участник толоки, могут распечатать для себя паспорт участника толоки, который дает доступ ко многим льготным предложениям. Так, до 5 мая поездка на поездках Elron вполовину дешевле. Предложения партнеров Дня полезных дел для организаторов толок выложены на сайте по адресу.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum, Omniva, Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др.
Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, Balti Logistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.
День полезных дел ”Сделаем!” — это ежегодное традиционное событие, каждую весну объединяющее десятки тысяч человек по всей стране за важной и полезной для них работой — такой, какую сообща выполнить быстрее и приятнее, чем в одиночку. Регистрация толок на сайте www.teemeara.ee началась в марте и набирает темпы с начала апреля, как и рассылка стартовых наборов. Единый День полезных дел состоится 4 мая, в первую субботу месяца. В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.
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