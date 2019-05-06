День полезных дел ”Сделаем!” объединил 44 046 человек

В рамках Дня полезных дел организована 2051 толока при участии 44 046 человек. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллинне, где в 465 толоках участвовало 14 413 человек. Согласно числу жителей больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 210 толоках участвовало 3301 человек, или 9,9% жителей уезда. В Пярнумаа в 173 толоках участвовало 2987 человек, в Тартумаа в 167 толоках участвовало 3420 человекв Ляэне-Вирумаа в 148 толоках участвовало 2804 человек, в Ида-Вирумаа — 131 толока и 3611 участников, в Рапламаа — 125 человек и 1939 участников, в Ляэнемаа 107 толок и 1592 участника, в Ярвамаа 100 толок и 2189 участников, в Вырумаа 98 толок и 1752 участника, в Йыгевамаа 94 толоки и 1513 участников, в Вильяндимаа 77 толок и 1053 участника, в Валгамаа 64 толоки и 1501 участник, в Пылвамаа 50 толок и 839 участников, на Хийумаа 39 толок и 855 участников. Также состоялось и три толоки за пределами Эстонии: в Канаде, Франции и Великобритании.

День полезных дел прошел как по маслу без непредвиденных ситуаций и неприятных происшествий. В штаб ”Сделаем!” поступила информация о том, что 82 толоки были перенесены на более поздний срок из-за погодных условий.

В этом году лидировали толоки по благоустройству и приведению в порядок деревень. Также проводились толоки, связанные с юбилейным праздником песни и танца, мастерили шкафы для книг; участники изучали первоцветы, помогали природным объектам в рамках природоохранных толок, работали в квартирных товариществах, убирали мусор, проводили молодежные толоки и т.п. В течение мая проходит масштабный проект гражданской науки по изучению первоцветов с целью помочь ученым Тартуского университета оценить видовое многообразие и состояние природы Эстонии. Результаты наблюдения за первоцветами можно загрузить на портале www.nurmenukk.ee.

Всех участников толок организаторы просят делиться впечатлениями по адресу https://www.teemeara.ee/vashi-istorii/podelites , фотографиями (#teemeära2019, #nurmenukk) по адресу info@teemeara.ee, указав также название и номер толоки, и видео в Youtube, добавля к ним метку ”Teeme Ära 2019”, чтобы их было легко найти. Участники толоки могут воспользоваться предложениями партнеров и после Дня полезных дел. Подробнее читайте здесь: https://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika. Просим обязательно заполнить форму обратной связи в течение нескольких дней после окончания толоки.